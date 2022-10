Aufwärtstrend verdichten - Grünwald gastiert bei Eintracht Karlsfeld Hinrunden-Abschluss

Die guten Ansätze zu einem Trend verdichten will der TSV Grünwald am Samstag (14 Uhr) im letzten Spiel der Landesliga-Hinrunde beim TSV Eintracht Karlsfeld.

Grünwald – Nach einer langen Durststrecke haben die Grün-Weißen ja zwei der drei jüngsten Partien gewonnen. Was Trainer Florian de Prato daran besonders gefällt: Seine Mannschaft blieb bei diesen Erfolgen ohne Gegentor. Zwischen den 1:0-Siegen gegen Freising und Fortsinning gab es allerdings ein 2:3 in Holzkirchen mit den fast schon üblichen vermeidbaren Gegentreffern.

Es stellt sich also die Frage: Zeigen die Isartaler eine echte Entwicklung in der Defensivarbeit? Der Coach, der sich zuletzt speziell diesem Element gewidmet hatte, bejaht dies ausdrücklich: „Was uns als Mannschaft gut tut: Wir haben das Thema, das wir uns vorgenommen hatten, umgesetzt, haben gesehen, dass das aufgehen kann. Das ist ja auch eine Glaubensfrage.“ Und de Prato ist überzeugt davon, dass sich dieser Glaube an die eigenen Fähigkeiten langsam verfestigt. Die nächste Baustelle hat er allerdings schon ausgemacht: „Die Konter gegen Forstinning haben wir nicht gut zu Ende gespielt. Wir hätten nicht bis zum Schluss zittern müssen.“ Trotzdem bleibe zunächst der „Fokus auf der Defensive.“

Gegen Karlsfeld werden die Grün-Weißen hinten vermutlich auch richtig gefordert werden. Die Eintracht hat einen Negativlauf (drei Zähler in acht Partien) mit drei Siegen in Folge beendet und dabei zehn Treffer erzielt. „Karlsfeld ist eine gute Mannschaft, die auch gerne den Ball am Fuß hat“, so de Prato.