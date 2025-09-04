Aufwärtstrend oder Rückschlag?

Am achten Spieltag der Regionalliga Nord steht für die FSV Schöningen das nächste Auswärtsspiel an. Am Sonntag um 15 Uhr gastiert der Aufsteiger beim Bremer SV, der sich bislang als heimstarkes Team präsentiert – eine Herausforderung, aber auch eine Chance für die Benbennek-Elf, den positiven Trend der letzten Wochen zu bestätigen.

Der Blick auf die Tabelle zeigt: Beide Mannschaften bewegen sich aktuell im unteren Mittelfeld, der Abstand zwischen Rang acht (Bremer SV) und dem Relegationsplatz siebzehn (FSV Schöningen) beträgt gerade einmal sieben Zähler. Während der Bremer SV bisher zehn Punkte gesammelt hat – darunter drei Heimsiege in drei Partien – steht für Schöningen nach sieben Spieltagen ein Sieg und sechs Niederlagen zu Buche. Hoffnung macht jedoch der erste Erfolg beim BSV Kickers Emden (2:1) sowie der leidenschaftliche Auftritt beim Tabellenzweiten VfB Oldenburg, auch wenn dieser letztlich mit einer 2:5-Niederlage endete.

Die Bremer gehen mit einer 0:1-Niederlage beim Spitzenreiter Jeddeloh in das Spiel, mussten dort gleich zwei Platzverweise hinnehmen. Pascal Manitz und Noel Werner werden gegen die FSV fehlen – eine Schwächung, die der Aufsteiger für sich nutzen könnte. Denn auch wenn Schöningen aktuell zu den defensiv anfälligeren Teams der Liga zählt (21 Gegentore), ist eine spielerische Weiterentwicklung erkennbar. Offensiv zeigten sich zuletzt vor allem Federico Palacios und Philipp Harant in Torlaune.

Für die FSV ist die Partie in Bremen auch emotional besetzt: An gleicher Stelle feierte man im Juni den Aufstieg in die Regionalliga – mit dem 4:0-Erfolg über Hemelingen im Relegationsspiel. Der damalige Rückenwind soll nun genutzt werden, um einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt zu gehen. Wichtig wird sein, die wachsende offensive Durchschlagskraft mit defensiver Stabilität zu verknüpfen.