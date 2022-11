Aufwärtstrend ist beim Freiburger FC erkennbar: 3:3 gegen Villingen Nach guter Leistung muss der Freiburger Fußball-Oberligist im Derby gegen den FC 08 Villingen noch den 3:3-Ausgleich hinnehmen +++ Ortenauderby endet torlos

Der Freiburger FC hat sich gegen den FC 08 Villingen einen Punkt erkämpft, bleibt jedoch trotzdem abgeschlagen Tabellenletzter. Das Ortenauderby in der Fußball-Oberliga zwischen dem Offenburger FV und dem SV Oberachern endete torlos, was auch mit dem schwierigen Untergrund zu tun hatte.

Freiburger FC - FC 08 Villingen 3:3 (1:1).

Das 3:3 (1:1)-Unentschieden im südbadischen Derby gegen den FC 08 Villingen hat es gezeigt: Der Freiburger FC ist in der Fußball-Oberliga auf dem richtigen Weg. Dass nach einer mehr als ansprechenden Leistung am Ende wieder kein Sieg heraussprang, ändert diese Einschätzung nicht. Dabei schien die FFC-Elf mit ihrem Vorhaben, nach dem 1:8-Debakel in Stuttgart einen guten Start in die Partie zu finden, bereits nach etwa 70 Sekunden gescheitert zu sein.

Freiburg: Kaiser, Polzer, Martinelli, Anlicker, Tritschler (89. Schelb), Himmelsbach, Hinrichsen, Zeyer, Ibrahim (67. Galli), Amrhein, Allgaier. Tore: 0:1 Brändle (2.), 1:1 Hinrichsen (12.), 2:1 Martinelli (56.), 2:2 Foulon (64.), 3:2 Anlicker (75.), 3:3 Bruno (89.). SR: J. Brombacher (Kandern). Zuschauer: 220.





Offenburger FV - SV Oberachern 0:0.