Aufwärtstrend im niedersächsischen Amateurfußball Mitgliederstatistik 2025 zeigt: Zuwächse bei Kindern, Jugendlichen, Frauen und Schiedsrichtern

Der Deutsche Fußball-Bund hat einen historischen Meilenstein erreicht: Zum ersten Mal in seiner 125-jährigen Geschichte zählt der DFB mehr als acht Millionen Mitglieder in knapp 24.000 organisierten Vereinen. Auch der Niedersächsische Fußballverband (NFV) profitiert vom Aufschwung und präsentiert in der aktuellen Mitgliederstatistik bemerkenswerte Wachstumszahlen.