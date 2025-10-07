– Foto: Kerstin Kellner

Aufwärtstrend: Hertha 03 Zehlendorf befördert Interimstrainer Zusammenarbeit bis Saisonende

Hertha 03 Zehlendorf hat in der Regionalliga Nordost zuletzt zwei Mal in Folge punkten können. Interimstrainer Tilman Käpnick darf nach dem kleinen Aufwärtstrend nun bis Saisonende weitermachen.

Hertha 03 Zehlendorf ist nach dem großen Umbruch im Sommer miserabel in die neue Saison gestartet. Unter Trainer Steffen Israel, der aus dem Nachwuchs des FC Carl Zeiss Jena kam, konnten die Berliner nur einen Punkt in der Regionalliga Nordost holen. Am 14. September, einen Tag nach der Niederlage in Meuselwitz, musste Israel seinen Posten räumen, für ihn übernahm Tilman Käpnick interimsweise. Der 32-Jährige arbeitete in der Vergangenheit unter anderem im Nachwuchs des SV Babelsberg 03 und bei TeBe, rückte in Zehlendorf aus der U19 auf. Zwar gingen die ersten beiden Spiele unter Käpnicks Leitung verloren, doch schon gegen Luckenwalde und Zwickau -beide Spiele endeten 0:1- zeigte mein ordentliche Leistungen. Gegen Eilenburg belohnte sich das Team dann, holte auswärts einen Punkt. Am vergangenen Sonntag fehlten nur wenige Sekunden zum ersten Dreier in dieser Spielzeit, als Babelsberg tief in der Nachspielzeit noch zum 3:3-Ausgleich traf.

Nach dem erkennbaren Aufwärtstrend der vergangenen Wochen hat der Verein Tilman Käpnick nun das Vertrauen bis Saisonende ausgesprochen. Präsident Kamy Niroumand erklärte: „Die Entwicklungen der letzten Wochen haben uns überzeugt, den gemeinsamen Weg mit Tilman Käpnick weiterzugehen." „Unter Käpnicks Leitung zeigt die Mannschaft mehr Geschlossenheit, besonders in der Defensive ist eine klare Stabilität erkennbar, während auch in der Offensive neue Impulse gesetzt werden", heißt es in der Pressemitteilung weiter.