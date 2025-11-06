Aufwärtstrend bestätigt

Der FC Homberg hat im Nachholspiel der Gruppenliga Kassel 1 ein deutliches Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Gegen Schlusslicht TuSpo Mengeringhausen siegte die Mannschaft von Trainer Florian Seitz verdient mit 5:0 – auch wenn das Ergebnis deutlicher ausfiel, als es der Spielverlauf über weite Strecken vermuten ließ.
Vor knapp 100 Zuschauern am Homberger Stellberg erwischten die Gastgeber den besseren Start. Nick Körber nutzte in der 20. Minute den ersten groben Abwehrfehler der Gäste und traf zur Führung. Mengeringhausen zeigte sich im Vergleich zur 1:8-Pleite in Altenlotheim deutlich engagierter, kombinierte gefällig durchs Mittelfeld, blieb im letzten Drittel aber zu harmlos. Homberg lauerte dagegen auf Ballverluste und bestrafte die Fehler des Gegners eiskalt.
Nach der Pause blieb das Bild ähnlich: Mengeringhausen spielte gefällig, Homberg war effizient. Hannes Seitz erhöhte nach 70 Minuten auf 2:0, ehe Haris Gerguri (76.), Nico Brandt (78.) und Lucas Unbehaun per Strafstoß (80.) binnen zehn Minuten für klare Verhältnisse sorgten. Ein in dieser Höhe zu deutlicher Sieg für Homberg, das mit nun elf Punkten an FeLoNi vorbeispringt und den Anschluss ans rettende Ufer wahrt.
Mengeringhausen dagegen bleibt weiter sieglos und trägt mit nur einem Zähler die Rote Laterne der Liga. Für den Aufsteiger war es bereits die 14. Niederlage im 15. Spiel – und ein weiterer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.
FC Homberg – TuSpo Mengeringhausen 5:0
FC Homberg: Hansi Hypscher, Hannes Seitz (79. Filip Iliev), Alexander Depperschmidt, Leon Vollmer (65. Usman Suleman), Jonah Lukes, Stefan Graf, Florian Seitz, Leonard Klinge, Anton Bolduan (60. Lucas Unbehaun), Nico Brandt (79. Maximilian Zahmel), Nick Körber (65. Haris Gerguri) - Co-Trainer: Timo Freund - Trainer: Florian Seitz - Co-Trainer: Alexej Herbold
TuSpo Mengeringhausen: Moritz Föll, Marcel Löhndorf, Daniel Sinemus (75. Jakob Föll), Felix Küthe, Max Büchsenschütz Göbeler (75. Pascal Imöhl), Pascal Löhndorf, Luca Lüther, Laurin Schön (56. Radhouan Boussami), Nils Steffen, Dominik Lüdtke, Giulian Braun - Trainer: Christopher Kurz - spielender Co-Trainer: Dominik Lüdtke
Schiedsrichter: Philipp Metzger
Tore: 1:0 Nick Körber (20.), 2:0 Hannes Seitz (70.), 3:0 Haris Gerguri (76.), 4:0 Nico Brandt (78.), 5:0 Lucas Unbehaun (80.)