Aufwärtstrend bestätigt

Der FC Homberg hat im Nachholspiel der Gruppenliga Kassel 1 ein deutliches Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Gegen Schlusslicht TuSpo Mengeringhausen siegte die Mannschaft von Trainer Florian Seitz verdient mit 5:0 – auch wenn das Ergebnis deutlicher ausfiel, als es der Spielverlauf über weite Strecken vermuten ließ.

Vor knapp 100 Zuschauern am Homberger Stellberg erwischten die Gastgeber den besseren Start. Nick Körber nutzte in der 20. Minute den ersten groben Abwehrfehler der Gäste und traf zur Führung. Mengeringhausen zeigte sich im Vergleich zur 1:8-Pleite in Altenlotheim deutlich engagierter, kombinierte gefällig durchs Mittelfeld, blieb im letzten Drittel aber zu harmlos. Homberg lauerte dagegen auf Ballverluste und bestrafte die Fehler des Gegners eiskalt.

Nach der Pause blieb das Bild ähnlich: Mengeringhausen spielte gefällig, Homberg war effizient. Hannes Seitz erhöhte nach 70 Minuten auf 2:0, ehe Haris Gerguri (76.), Nico Brandt (78.) und Lucas Unbehaun per Strafstoß (80.) binnen zehn Minuten für klare Verhältnisse sorgten. Ein in dieser Höhe zu deutlicher Sieg für Homberg, das mit nun elf Punkten an FeLoNi vorbeispringt und den Anschluss ans rettende Ufer wahrt.

Mengeringhausen dagegen bleibt weiter sieglos und trägt mit nur einem Zähler die Rote Laterne der Liga. Für den Aufsteiger war es bereits die 14. Niederlage im 15. Spiel – und ein weiterer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.