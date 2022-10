Aufwärtstrend bestätigt

Die Zweite wollte an diesem sonnigen Herbsttag den Aufwärtstrend der letzten Wochen bestätigen. Nach 5 Punkten aus den letzten 3 Spielen, sollte nun der zweite Sieg in Folge gegen die Kickers aus Hennstedt eingefahren werden.

Das Spiel begann allerdings rabenschwarz.

Ein Abschlag von Keeper Schwellies landete direkt in den Füßen des Gegenspielers, dieser nahm aus knapp 40 Metern Maß und versenkte den Ball im Netz. Im Anschluss bedarf es einiger Minuten Erholung von dem Schock. Dann rollte der TSV-Express aber los: Erst war es der freigeholte A-Jugendliche Marlon Bolten der aus rund 25 Metern einen Distanzschuss versenkte. 5 Minuten später fand ein feiner Spielzug über Lukas Bolten den Weg zu Niklas Bangert der den Ball in die Maschen schraubte. Fast im gleichen Atemzug hielt Mathis Becker die Gabel in einen Distanzschuss und erhöhte auf 3:1. Mit diesem Ergebnis ging es zum Pausentee. Auch nach der Pause blieb der TSV auf dem Gaspedal, keine 5 Zeigerumdrehungen und Bangert erhöhte auf 4:1.

Ab der 65. Minute fegte ein griechischer Gott über den Juliankadamm, Simon Chionidis nahm sich ein Herz und bugsierte das Leder aus 20 Metern sehenwert in den linken Knick. Rund 15 Minuten später mit der Kapitänsbinde um den Arm krönte er seinen Auftritt mit dem nächsten Tor. Den Schlusspunkt setzte dann wieder einmal Marlon Bolten zum hochverdienten 7:1.