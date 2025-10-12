Auftritt aus der Kategorie "wachsweich"

Im Duell mit der TSG Schnaitheim gab es zwar zu Beginn die ein oder andere Konterchance der Gäste, unsere Mannschaft hatte das Spiel aber die meiste Zeit über sehr gut im Griff. Leider fehlten die ganz großen Chancen. Weisensee kam nach gut einer halben Stunde zu zwei Kopfballmöglichkeiten, beide gingen aber über das Tor. Die beste Chance zur Führung hatte Jakobschy kurz vor der Pause, als er nach einer Flanke von links den Ball etwas zu schwach traf und so TSG-Torhüter Ratter noch die Chance zur Parade gab. Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel immer zäher und nach einem Konter fing man sich das 0:1, obwohl von der TSG in Durchgang zwei davor und danach nichts mehr zu sehen war. Dennoch brauchte man weitere 70 Minuten und drei Wechsel, bis der Druck auf die Gäste zunahm. Zunächst verfehlte Eller knapp das Tor links, bevor Jakobschy nach Ablage von Essig aus 3 Metern ebenfalls nicht ins traf. Erst in der Nachspielzeit zappelte das Netz, doch der Schiedsrichter erkannte den Treffer von Weisensee wegen angeblichen zu hohen Beins ab. So blieb es am Ende beim 0:1, dass man ausschließlich sich selber zuzuschreiben hat aufgrund der verhaltenen Spielweise über weite Strecken des Spiels und aufgrund der erneut mangelhaften Chancenverwertung.