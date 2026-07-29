Auftaktspiel und direkt ein Derby beim TuS Rotenhof Die Vorfreude ist riesig! von Olaf Wegerich · Heute, 16:01 Uhr · 0 Leser

Der MTSV Hohenwestedt feiert in Eutin den Klassenerhalt euphorisch. – Foto: Förderv. Fußball Ho

Die Saisoneröffnung in der Flens-Oberliga rückt immer näher. Am Freitagabend um 19.00 Uhr ist es endlich soweit und beim PSV Neumünster dürfte die Kasse klingeln wenn zum Saisonauftakt der hoch gehandelte VfR Neumünster seine Visitenkarte abgibt. Heute beantwortet Dennis Buthmann aus dem Trainerduo des PSV Neumünster exklusiv die Fragen von Youkick zum Spiel des Jahres.

Sa., 01.08.2026, 14:00 Uhr TuS Rotenhof Rotenhof MTSV Hohenwestedt Hohenwestedt 14:00 PUSH

Wie läuft die Vorbereitung auf das Spiel gegen den VfR Neumünster am Freitag und gibt es im Hinblick auf das Spiel besondere Trainingsinhalte ?

Die Vorbereitung läuft grundsätzlich genau so wie jede andere Woche auch. Wir schauen uns den Gegner an und überlegen, welche Trainingsinhalte zum Gegner und zu unserem Matchplan passen. Dann versuchen wir diese unter der Woche an die Mannschaft zu vermitteln und die Jungs optimal vorzubereiten. Welche genauen Inhalte das sind, verrate ich natürlich nicht.

Wie schätzt du euren Auftaktgegner sportlich ein und mit welchen Erwartungen geht der PSV Neumünster in das Spiel ?

Der VfR hat in der Sommerpause noch einmal tatkräftig in seine Mannschaft investiert und wird daher sicherlich um die Meisterschaft mitspielen wollen. Wenn man sich anschaut, wen sie verpflichtet haben, denke ich, dass alles andere als ein Platz unter den ersten Drei eine Enttäuschung für sie wäre. Der Druck liegt demnach klar beim VfR. Wir werden allerdings gut vorbereitet sein und werden alles daran setzten, dass wir erfolgreich in die Saison starten und das Derby für uns entscheiden. Welche Bedeutung hat für dich persönlich das Stadtderby ?

Ein Derby macht immer mehr Spaß als ein gewöhnliches Oberligaspiel. Die Kulisse ist eine andere und die Anspannung ebenfalls. Während der Woche versuche ich die Partie allerdings möglichst sachlich zu sehen, um eine gute Vorbereitung gewährleisten zu können.