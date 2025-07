Auftaktsieg nach Blitzstart - FCA schlägt Passau II

Der FC Aunkirchen ist mit einem 2:0-Auftaktsieg gegen den 1. FC Passau II optimal in die neue Spielzeit in der Kreisklasse Pocking gestartet.

Der Start verlief dabei nach Wunsch der Hausherren. Nach starker Vorarbeit von Salatmeier David brachte Eder den FCA nach ein paar Minuten schon in Führung. Auch in der Folge zeigten die Grün-Weißen einen starken Auftritt und belohnten sich rund 20 Minuten später mit dem 2:0. Bauer verwertete eine Freistoß-Flanke von Dobler in die Maschen. Aunkirchen ließ hinten nichts zu und hätte sogar noch ein drittes nachlegen können, Kitzlingers Versuch wurde aber noch geblockt.