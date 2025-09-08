Auftaktsieg in Hennef für die Ratinger C-Junioren

Kampmann hatte in der vergangenen Saison schon an der Seite von Andreas Voss als Co-Trainer bei der U15 gearbeitet. Nun hat der 32-Jährige den ehemaligen Bundesliga-Akteur, der die U23 übernommen hat, beerbt.

Die Gastgeber traten vor dem ersten Spieltag mit dem Wunsch an die Verantwortlichen von Ratingen 04/19 heran, das Spiel zu verlegen. Kampmann entsprach dem Wunsch, das Spiel wurde um einen Tag nach hinten auf den Sonntag verlegt. Mit 20 Spielern reiste der neue Coach nach Hennef, auch die Eltern nutzten das schöne Wetter zur Unterstützung ihrer Schützlinge.

In Halbzeit eins erlebten die Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe, in dem beide Mannschaften ihre Chancen hatten. Als es schon so aussah, als würde man torlos in die Pause gehen, gab es einen tiefen Ball auf Flügelstürmer Ji Ho Kim, der vom ETB SW Essen nach Ratingen kam. Kim umspielte den Keeper und legte dann Ben Zukic auf, und der Stürmer musste den Ball nur noch über die Linie drücken. So führte 04/19 zur Pause mit 1:0.

Kampmann sieht noch viel Arbeit vor sich

Im zweiten Durchgang ließen die Ratinger keine Chancen der Gastgeber mehr zu, spielten stark in der Abwehr. Das Kampmanns Team spielte sich noch drei gute Chancen heraus, ließ diese aber ungenutzt. „Ben Zukic hätte sicherlich noch einen weiteren Treffer bei seinen beiden Chancen erzielen können“, berichtete der Chefcoach. Doch am Ende kamen die Gäste zu einem 1:0-Erfolg beim Absteiger aus der Regionalliga Staffel 1. „Der Jubel bei uns allen war groß, wir haben dies gebührend gefeiert, und in der Kabine wurde erst einmal die Musikbox aufgedreht“, sagte Kampmann. „Und die Jungs haben ausgiebig geduscht und sich einfach nur über den Auftaktsieg gefreut.“

Dennoch weiß Kampmann natürlich, dass die Entwicklung der Mannschaft noch nicht abgeschlossen ist. „Wir haben noch Arbeit vor uns. Wir wollen spielerisch noch mehr zeigen. Aber wir freuen uns vor allem darüber, dass es unser erstes Spiel zu null war“, sagte Kampmann.

04/19: Pasic – Farhan Shaib, Zukic (48. Aslan), Szopinski, Haridy, Bahci (70. Doveden), Maaßen (54. Joppe), Kim (61. Nilsson), Raßmann (21. Meißner), Gürlek, Aydin.