🔴⚪ Auftaktsieg für TuS Eintracht Bielefeld II! ⚽🔥

– Foto: Peter Schildmann

Was für ein Auftakt in die neue Saison! TuS Eintracht Bielefeld II gewinnt am 1. Spieltag deutlich mit 8:2 gegen VfL Ummeln II und startet damit erfolgreich in die neue Spielzeit.

Dabei sah es zunächst gar nicht nach einem so deutlichen Sieg aus. Nach der frühen Führung durch Chrisovalantis Plomaritis (3.) nahm die Eintracht etwas Tempo heraus. Plomaritis erhöhte zwar kurz vor der Pause auf 2:0 (42.), doch Ummeln verkürzte unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff auf 2:1 (45.).

In der zweiten Halbzeit zeigte die Eintracht dann, was wirklich in ihr steckt. Hagii Yildiz (52.) stellte den alten Abstand wieder her, ehe Ben Leo Timpe (58.) auf 4:1 erhöhte.

Nach dem zwischenzeitlichen 4:2 durch Ummeln übernahm die Eintracht endgültig das Kommando. Juan Pablo Kruse entwickelte sich zum Mann des Spiels und schnürte innerhalb von nur 14 Minuten einen Viererpack. Mit seinen Treffern in der 75., 77., 86. und 89. Minute machte er den 8:2-Heimsieg perfekt.

🎙️ Trainer Tomislav Tadic

„Nach dem 1:0 dachte mein Team, es wird ein Selbstläufer. Wir können Kräfte sparen und uns bei der Hitze etwas ausruhen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Nach der etwas lauteren Halbzeitansprache haben wir dann unser wahres Gesicht gezeigt und verdient – auch in dieser Höhe – gewonnen.“

„Gerade am 1. Spieltag ist es ganz wichtig, erfolgreich zu starten. Die zweite Halbzeit war dann ein ganz anderes Gesicht der Mannschaft. Genau diese Einstellung und Intensität müssen wir jetzt mitnehmen.“

📊 Die Zahlen zum Spiel

TuS Eintracht Bielefeld II 8:2 VfL Ummeln II

Halbzeit: 2:1

⚽ 3. – Chrisovalantis Plomaritis

⚽ 42. – Chrisovalantis Plomaritis

⚽ 52. – Hagii Yildiz

⚽ 58. – Ben Leo Timpe

⚽ 75. – Juan Pablo Kruse

⚽ 77. – Juan Pablo Kruse

⚽ 86. – Juan Pablo Kruse

⚽ 89. – Juan Pablo Kruse

Eintracht startet damit mit drei Punkten und viel Selbstvertrauen in die Saison! 🔴⚪💪