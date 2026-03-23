Auftaktsieg für den TSV Laichingen – 3:0 gegen AHP II von Eileen Kathrin Bauer · Heute, 13:37 Uhr · 0 Leser

Zum Auftakt der neuen Runde empfingen die Frauen des TSV Laichingen um 11:00 Uhr zuhause die Mannschaft von AHP II. Mit neuem System, aber dem gleichen Ehrgeiz, startete der TSV konzentriert in die Partie und ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, wer das Spiel bestimmen würde. Die Gastgeberinnen waren über die gesamte Spielzeit hoch überlegen und überzeugten mit starken Kombinationen und sehenswerten Spielzügen. Bereits in der 13. Minute fiel die verdiente Führung: Nach einer Kopfballablage von Carolin W.W. vollendete Eileen B. mit einem platzierten Linksschuss zum 1:0. Nur zwei Minuten später wurde Eileen im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Carolin W.W. souverän zum 2:0.

Der TSV blieb spielbestimmend, erspielte sich weitere gute Möglichkeiten und zeigte ein starkes Zusammenspiel, ohne jedoch vor der Pause noch einmal zu treffen. Dies war aufgrund der überzeugende Leistung der einzige Kritikpunkt. Nach dem Seitenwechsel knüpfte Laichingen an die starke Leistung an. Nach einem Handspiel im Strafraum von AHP bekam Laichingen einen weiteren Elfmeter zugesprochen, welcher leider nicht zum Tor Erfolg führte. Trotzdem konnte Laichingen wenig später über den dritten Treffer jubeln. Jana A. erhöhte nach einem perfekten Zuspiel von Stefanie M. auf 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung.