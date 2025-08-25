Auftaktsieg für Absteiger Neuried ‒ „Jetzt müssen nur noch Inhalte kommen“

Als „sehr wichtig“ erachtete Trainer Thomas Hiechinger den Sieg seines TSV Neuried zum Auftakt in die neue Kreisliga-Saison. Auch wenn noch nicht jeder Spielzug perfekt saß, rang der Bezirksliga-Absteiger den TSV Solln am Sonntag verdient mit 2:1 nieder. Nach dem XXL-Umbruch im Sommer sollte der Starterfolg dem TSV Neuried in der Findungsphase nun Selbstvertrauen geben. „Einen Sieg im ersten Spiel wünscht man sich natürlich. Jetzt müssen wir noch in die Inhalte kommen“, erklärte Hiechinger.

In den Anfangsminuten der Partie offenbarten die Neurieder noch eine gewisse Nervosität. Der Nachbar aus Solln erwischte den besseren Start und verzeichnete die ersten Abschlüsse. „Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir in unser Ballbesitzspiel gekommen sind“, resümierte Hiechinger. Mit der ersten Druckphase nach rund einer halben Stunde gingen die Gastgeber dann aber direkt in Führung. Zunächst scheiterte Neuried noch freistehend vor dem Tor, Luka Milutinovic machte es nur eine Minute später besser und traf zum 1:0, indem er den Gäste-Torhüter gekonnt überlupfte. Der Torjäger befindet sich damit in starker Frühform: Schon in der Vorbereitung hatte Milutinovic bei jedem Einsatz getroffen, die Serie setzte er nun auch in der Liga fort.

In Folge ließ sich Neuried nach Hiechingers Geschmack jedoch „zu weit zurückdrängen.“ Der Ausgleich lag einige Minuten lang in der Luft, somit war das 1:1 durch einen Distanzschuss von Sollns Moritz Elsässer kurz vor der Pause leistungsgerecht. „Da standen wir nicht kompakt. Ich habe in der Kabine angesprochen, dass wir souveräner werden müssen“, berichtete der Trainer. Sein Team beherzigte die Ansprache, erhielt zunehmend mehr Spielkontrolle und ließ sich auch von der hitzigen Gangart der Gäste nicht anstecken.

Solln überspannte den Bogen mit robustem Einsteigen, die „gerechte Strafe“ (Hiechinger) war der Elfmeterpfiff nach einem Foul an Marko Ralic in der 57. Minute. Abwehrrecke Dragan Radojevic schnappte sich die Kugel und verwandelte vom Punkt sicher zum 2:1. „Anschließend haben wir es souverän durchgezogen“, lobte Hiechinger. Neuried verteidigte stabil und musste nur in der Schlussminute noch einmal kurz zittern. Unter dem Strich verdient brachte die Elf von der Parkstraße die drei Punkte ins Ziel.