Auftaktsieg - FC Alte Haide DSC gewinnt 3:5 bei FT Gern

Der FC Alte Haide-DSC ist erfolgreich in die neue Saison gestartet: Mit einem 5:3-Auswärtssieg bei FT Gern konnte die Mannschaft die ersten drei Punkte einfahren und damit den Grundstein für einen positiven Saisonverlauf legen. Doch so erfreulich das Ergebnis ist, so deutlich wurde auch, dass es in entscheidenden Bereichen noch Verbesserungen braucht.

Das ist ein Hinweis darauf, dass die Abstimmung und Kommunikation im Defensivverhalten noch nicht bei 100 Prozent sind. Solche Nachlässigkeiten dürfen sich in den kommenden Spielen nicht wiederholen, wenn man auch gegen stärkere Gegner bestehen möchte.

Die neu formierte Mannschaft zeigte von Beginn an Mut, Spielfreude und Zielstrebigkeit nach vorne. Fünf Tore zum Auftakt sind ein klares Zeichen für die Qualität im Offensivspiel. Dennoch bleibt der Sieg ein Arbeitssieg – denn die Defensivleistung war nicht immer auf dem erforderlichen Niveau. Vor allem in der Schlussphase ließ die Konzentration nach, wodurch zwei vermeidbare Gegentore fielen.

Stimme des Abteilungsleiters

„Die drei Punkte sind wichtig und die Mannschaft darf stolz auf ihren Auftakt sein. Aber wir müssen auch ehrlich bleiben: Für 90 Minuten volle Konzentration hat es noch nicht gereicht. Gerade in der Rückwärtsbewegung und in der defensiven Ordnung müssen wir viel wacher und konsequenter sein. Jeder Spieler ist gefordert, Verantwortung zu übernehmen, miteinander zu sprechen und einfache Fehler abzustellen. Wir haben eine neu formierte Mannschaft, das ist uns bewusst – trotzdem muss der Anspruch sein, von Woche zu Woche einen Schritt nach vorne zu machen“, erklärt der Abteilungsleiter des FC Alte Haide-DSC.

Blick nach vorne

Der Sieg bei FT Gern war ein erster wichtiger Schritt, doch er darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Mannschaft ihr Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft hat. Entscheidend wird sein, die Defensivarbeit zu verbessern, bis zum Schlusspfiff konzentriert zu bleiben und im Kollektiv noch geschlossener aufzutreten.

Die Jungs haben gezeigt, dass sie Spiele gewinnen können. Jetzt müssen sie zeigen, dass sie auch die schwierigen Momente meistern, Fehler abstellen und gemeinsam an Stabilität gewinnen. Wenn diese Lektionen beherzigt werden, kann der Auftaktsieg mehr sein als nur ein guter Start – er kann der Beginn eines nachhaltigen, erfolgreichen Weges sein.