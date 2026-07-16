Auftaktsieg: Etzenricht nutzt Weidener Schwächephasen

Erfolgreicher Start für den SV Etzenricht nach dem Wiederabstieg! Die Wendl-Mannen besiegten im inoffiziellen Eröffnungsspiel der Bezirksliga Nord vor 300 Zuschauern den gastgebenden FC Weiden-Ost mit 3:2 (1:1). In einem engen Match erzielten Deniz Bock, Johannes Janker und Tom Griesbeck die Tore für die Gäste. Auf der Gegenseite zeichnete Weidens Torjäger Noah Forster für einen Doppelpack verantwortlich.
FC Weiden-Ost: Fabian Gersing, Josua Forster, Paul Siegert, Bastian Schießl, Benedikt Sichert, Michael Werner, Max Wittmann, Marcel Horn (78. Johannes Roll), Noah Forster, Jonas Zeiler, Julius Dobmeier
SV Etzenricht: Dominik Pautsch, Andreas Koppmann (58. Jannik Herrmann), Andreas Wendl, Ben Kippes, Stephan Herrmann (58. Mirko Griesbeck), Tom Griesbeck, Bastian Schreml, Deniz Bock (90. Lukas Neumeier), Oliver Danzer, Noah Hammer (86. Sebastian Ermer), Johannes Janker
Schiedsrichter: Finn Banderob (Wackersdorf); Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Deniz Bock (17.), 1:1 Noah Forster (32.), 1:2 Johannes Janker (51.), 1:3 Tom Griesbeck (67.), 2:3 Noah Forster (71./Foulelfmeter)