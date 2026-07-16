Auftaktsieg: Etzenricht nutzt Weidener Schwächephasen Bock, Janker und Griesbeck treffen beim 3:2-Auswärtssieg des Landesliga-Absteigers von Florian Würthele · Heute, 21:43 Uhr · 0 Leser

Der SV Etzenricht hat die ersten drei Bezirksliga-Punkte im Sack! – Foto: SV Etzenricht

Erfolgreicher Start für den SV Etzenricht nach dem Wiederabstieg! Die Wendl-Mannen besiegten im inoffiziellen Eröffnungsspiel der Bezirksliga Nord vor 300 Zuschauern den gastgebenden FC Weiden-Ost mit 3:2 (1:1). In einem engen Match erzielten Deniz Bock, Johannes Janker und Tom Griesbeck die Tore für die Gäste. Auf der Gegenseite zeichnete Weidens Torjäger Noah Forster für einen Doppelpack verantwortlich.



„Wir sind natürlich sehr enttäuscht. Wir hatten uns heute viel vorgenommen und haben von dem Vorgenommenen ganz viel umgesetzt. Leider gehen wir dennoch als Verlierer vom Platz. Ich denke, dass ein Unentschieden absolut drin gewesen wäre. Über weite Strecken des Spiels haben wir es sehr gut gemacht. In den Phasen, wo wir ein wenig nachgelassen haben, war Etzenricht jedes Mal da. Gegen Top-Mannschaften der Liga fehlt vielleicht noch das letzte Quäntchen, der letzte Feinschliff. Nichtsdestotrotz hätten wir rein von der Chancenanzahl her ein Unentschieden absolut verdient gehabt. Gerade die letzten 20 Minuten waren sehr stark. Auch in der ersten Halbzeit waren wir phasenweise richtig gut. Von daher bin ich mit der Leistung der Truppe an sich sehr zufrieden. Auch die Mentalität der eingewechselten Spieler war top. Aber: Der ein oder andere Fehler zu viel, und das Thema Chancenauswertung bleibt ein kleines Manko“, so das Resümee von Weidens Übungsleiter Philipp Siegert.





