Auftaktsieg am Sauberg

Nach einer langen, durchwachsenen Vorbereitung kam es zum ersten Rückrundenspiel gegen Wenzenbach II. In der Hinrunde konnte man auswärts einen der wenigen Siege einfahren. Die Tabellensituation war nach wie vor angespannt, somit wurde natürlich versucht, heute die drei Punkte gegen den vermeintlichen Favoriten Wenzenbach auf dem Sauberg zu lassen. Personell konnten die Trainer Besenhard und Zweckerl aus dem Vollen schöpfen, einzig Phillip Karchs, Eli Klenner und Manuel Reicherseder fehlten verletzt. Schwandner Tim und Noel Martinez verblieben im Urlaub.
In der ersten Viertelstunde war Wenzenbach II tonangebend, mit zwei frühen Torchancen, welche Torhüter Zeitler Anton parierte, verpasste der Gast eine frühe Führung. Nach schnellen gelben Karten von Froschhammer und Faltermeier stabilisierte sich der FC und wurde spielbestimmend. Wenzenbach II hatte mit einem Freistoß aus 20 Metern eine Großchance, dieser donnerte mit etwas Glück an die Latte. Ecke von Besenhard in Minute 43, Youngstar Kammermeier vollendete mit einem Beinschuss gegen den Wenzenbacher Torwart. Mit einer 1:0-Führung ging der FC positiv in die Halbzeitpause.
In der zweiten Halbzeit war der FC spielbestimmend und ließ hinten wenig anbrennen. Torwart Michels hielt das 1:0 nach einem strammen Schuss von Kammermeier fest. Thalmassing hatte in den Minuten 73, 74 und 84 gute Chancen, welche aber entweder gut pariert wurden oder vorbeigingen. In den letzten zehn Minuten bekam Froschhammer eine 10-Minuten-Zeitstrafe für ein taktisches Foul, Unterzahl für den FC. Wenzenbach spielte jetzt vermehrt mit langen Bällen, welche aber kein Ziel fanden. Ein guter Umschaltmoment über Gassner und Kammermeier ergab sich, aber der Ball wollte nicht ins Tor. Kurz darauf legte Gassner für Kammermeier ab, dieser zirkelte ihn ins lange Eck und erlöste somit den FC mit dem 2:0 kurz vor Schluss.
Ein wichtiger Heimsieg im ersten Rückrundenspiel, welcher Hoffnung auf die restliche Saison und das Ziel des Klassenerhalts gab. Nächste Woche kommt es einerseits zum 6-Punkte-Derby auf dem Sauberg gegen Alteglofsheim, welches weichenstellend für den Rest der Saison sein würde, und am Ostermontag auswärts gegen Brennberg.