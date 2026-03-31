Auftaktsieg am Sauberg

Wiedemann und Faltermeier feierten mit den Roosters einen positiven Einstand – Foto: Bernhard Schramma

Nach einer langen, durchwachsenen Vorbereitung kam es zum ersten Rückrundenspiel gegen Wenzenbach II. In der Hinrunde konnte man auswärts einen der wenigen Siege einfahren. Die Tabellensituation war nach wie vor angespannt, somit wurde natürlich versucht, heute die drei Punkte gegen den vermeintlichen Favoriten Wenzenbach auf dem Sauberg zu lassen. Personell konnten die Trainer Besenhard und Zweckerl aus dem Vollen schöpfen, einzig Phillip Karchs, Eli Klenner und Manuel Reicherseder fehlten verletzt. Schwandner Tim und Noel Martinez verblieben im Urlaub.

In der ersten Viertelstunde war Wenzenbach II tonangebend, mit zwei frühen Torchancen, welche Torhüter Zeitler Anton parierte, verpasste der Gast eine frühe Führung. Nach schnellen gelben Karten von Froschhammer und Faltermeier stabilisierte sich der FC und wurde spielbestimmend. Wenzenbach II hatte mit einem Freistoß aus 20 Metern eine Großchance, dieser donnerte mit etwas Glück an die Latte. Ecke von Besenhard in Minute 43, Youngstar Kammermeier vollendete mit einem Beinschuss gegen den Wenzenbacher Torwart. Mit einer 1:0-Führung ging der FC positiv in die Halbzeitpause.