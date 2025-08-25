Auftaktremis gegen 1860 München III ‒ Gräfelfing startet „gut in die Saison“

Das Eröffnungsspiel der Münchner Kreisligen hat gehalten, was es versprochen hatte. Der TSV Gräfelfing und der TSV 1860 München III haben sich am Freitagabend nach einem intensiven und abwechslungsreichen Match mit 2:2 getrennt. Gräfelfing-Trainer Andreas Gries konnte mit der Punkteteilung bei der Kreisliga-Rückkehr seines Teams gut leben. „Ich bin zufrieden. Wir sind gegen einen sehr ambitionierten Gegner, der sich sicher mehr erhofft hätte, gut in die Saison reingekommen“, sagte Gries.

Die Partie vor rund 160 Zuschauern begann für die Heimmannschaft mit einer kalten Dusche: Gleich in der ersten Spielminute schoss Josef Tohmaz die Gäste in Führung. „Sie haben brutal gepresst und wir sind am Anfang ziemlich geschwommen“, räumte Gries ein.

Doch die Wölfe wehrten sich und schafften es, die Partie wieder in eine andere Richtung zu lenken. Nach 13 Minuten setzte sich Sommer-Rückkehrer Emre Yalcin gut durch, wurde dabei gehalten und der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Den fälligen Elfmeter verwandelte der in der Vorsaison lange verletzt ausgefallene Jonas Einloft zum 1:1-Ausgleich. „Auf einmal waren wir im Spiel drin. Wir hatten das Momentum dann auf unserer Seite und sind immer besser in die Zweikämpfe gekommen“, so Gries.

Begünstigt durch einen individuellen Fehler, ausgelöst allerdings durch kontrolliertes Gräfelfinger Pressing, fiel nach einer halben Stunde das 2:1 durch Maximilian Betz: Unter Druck spielte ein 1860-Verteidiger einen zu kurzen Rückpass, Betz spritzte dazwischen, umkurvte den Gäste-Keeper und traf zur 2:1-Führung für die Wölfe. Diese hielt allerdings nicht bis zum Schluss, nach einer Stunde konnten die Löwen durch einen direkt verwandelten Freistoß von Philipp Baumann noch einmal ausgleichen.

Für den TSV Gräfelfing geht es bereits am Donnerstag mit dem nächsten Abendspiel weiter, um 20 Uhr bei der FT München-Gern.