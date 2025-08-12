Auftaktpleite für den Vizemeister

Obwohl der Gastgeber anfangs gut im Spiel war und durch Leon Schulze nach Flanke von Jan Marvin Krüger auch die erste gute Torchance hatte (2.), zeigten sich die Gäste von Beginn an sehr effektiv. Die neu aufgestellte Defensive der Knopfstädter hatte mit den Bällen durch oder über die Abwehr immer wieder große Probleme und so entwischte Jan-Lukas Bernewitz in der 7. Minute zum ersten Mal und traf allein vor Keeper Richard Klaus zum 0:1. Jetzt war es eine ausgeglichene Partie. Eric Lochmann setzte seinen Schuss nach schöner Drehung etwas zu hoch an (20.) und wieder machte es Jena auf der Gegenseite besser. Nach einem Ballverlust im Schmöllner Aufbauspiel wurde Moritz Romanus mit einem hohen Ball freigespielt und er verwandelte ebenfalls allein vor Klaus zum 0:2 (25.). Der Gastgeber schlug aber umgehend zurück. Krüger setzte sich gut im Mittelfeld durch und bediente Leon Schulze, der dann den 1:2-Anschlusstreffer erzielte (27.). Jetzt kam die beste Schmöllner Phase der ersten Halbzeit. Gegen Schulze rettete Peter Mill noch auf der Linie, doch im nächsten Angriff fiel der Ausgleich. Mit einem Traumschuss von der rechten Seite jagte Eric Lochmann den Ball zum 2:2 in den Winkel (31.). Im Anschluss hatten Krüger und Leon Gentsch den Führungstreffer mehrfach auf dem Fuß, der Abschluss war aber nicht präzise genug. Und so schlugen die effektiven Gäste wieder zu. In der Nachspielzeit nahm Bernewitz den Ball mit der Brust an und setzte ihn anschließend zum 2:3 in die Maschen.

Gleich nach dem Wechsel umkurvte Lochmann den Gästekeeper. Der anschließende Schuss wurde aber vor der Linie geklärt und im direkten Gegenzug war Bernewitz wieder frei durch und erzielte seinen dritten Treffer – das 2:4 (47.). Wieder konnte der Gastgeber aber schnell antworten. Der gute Lochmann wurde im Zentrum des Strafraumes allein gelassen und so setzte der frisch gebackene Papa das Leder humorlos zum 3:4 unter die Latte (53.). Mit dem 3:5 durch den direkt verwandelten Freistoß des nur zwei Minuten zuvor eingewechselten Luan Ferizi (63.) wurde den Knopfstädtern aber der Zahn gezogen. Erst in der Schlussviertelstunde konnten sich wieder gute Chancen erspielt werden. In der Offensive fehlten jedoch die zündenden Ideen, auch das Zusammenspiel lief nicht wie gewünscht. So kamen zwar Schulze und Gentsch zu mehreren Abschlüssen in aussichtsreichen Positionen, insgesamt war es aber zu wenig, um das Spiel noch zu drehen.

Die Gäste konnten sich dank ihrer Effektivität im Abschluss und des heute nicht aufzuhaltenden Bernewitz über 3 Punkte zum Auftakt freuen. Die Knopfstädter müssen in der kommenden Woche in der 1. Hauptrunde des Landespokals in allen Mannschaftsteilen mehr investieren, um erfolgreich zu sein.