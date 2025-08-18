Auftaktniederlagen für SV Hösel und Ratingens U23

Schon in der vergangenen Spielzeit gab es gegen die Cracks von der Vennhauser Allee nichts zu holen, und ähnlich verlief es nun. Die Hausherren hatten stets ein leichtes Übergewicht, und so ist das Ergebnis als gerecht anzusehen.
Es wurde anschließend beim Nachwuchsteam nichts beschönigt. Trainer Andreas Voss: „Uns ist eine glänzende Vorbereitung gelungen. Dabei spielte diesmal der Gegner keineswegs überragend. Aber wir haben unglaublich viel zugelassen. Da dachte ich schon, dass wir etwas weiter sind. Unser Abwehrverhalten war in vielen Phasen einfach naiv. Auch im Offensivspiel sind wir in der Vorbereitung erheblich besser aufgetreten.“
Ähnlich sah es der Sportliche Leiter Tobias Krampe, der sich zunächst kaum äußern wollte über diese klare Auswärtspleite. Dann meinte er: „Wir kennen es doch, in dieser starken Bezirksliga muss man ständig das abrufen, was vorher besprochen und auch geübt wurde. Egal, wir werden diese Auswärtspleite verkraften.“ Ärgerlich ist zudem die Gelb-Rote Karte gegen Innenverteidiger Nolan Manassa. Am nächsten Sonntag steht schließlich am Götschenbeck das Heimderby gegen den SV Hösel an (13 Uhr), und dann ist der 20-Jährige gesperrt.
Nach einer Viertelstunde lag der SV Hösel im Heimspiel gegen den Nachbarn ASV Mettmann schon 0:3 hinten. Damit war bei der 1:4-Heimpleite alles entschieden. Die vielen „Altgedienten“, die erschienen waren, wanderten bald in Richtung Klubhaus ab, dort war es spannender. Und der Sportliche Leiter Mark Rueber meinte zur Heimpleite: „Wir hatten es mit der wohl besten Mannschaft der Liga zu tun. Jeder Mettmanner Schuss in der Anfangsphase war drin. So etwas ist nicht ermutigend.“ Dann verschoss Niklas Oldörp nach dem Wechsel einen Elfmeter. Der wurde im Gewühl herausgeholt. Fabian Schürings machte es wenig später besser. Timo Derichs wurde gefoult, und der Strafstoß saß. Nur noch 1:3. Aber besser wurde das Höseler Spiel nicht, die Mettmanner nahmen die Punkte souverän mit.