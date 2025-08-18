Hösel beginnt mit einer Nullnummer. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Auftaktniederlagen für SV Hösel und Ratingens U23 Der Bezirksliga-Auftakt ist für die beiden Ratinger Teams – 04/19 U23 und Aufsteiger SV Hösel – gründlich daneben gegangen. Zunächst die U23. Sie unterlag beim Angstgegner Eller 04 mit 0:3 (0:1). Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 Ratingen 04/19 U23 II Eller 04 ASV Mettmann SV Hösel

Schon in der vergangenen Spielzeit gab es gegen die Cracks von der Vennhauser Allee nichts zu holen, und ähnlich verlief es nun. Die Hausherren hatten stets ein leichtes Übergewicht, und so ist das Ergebnis als gerecht anzusehen.

Krampe gibt sich enttäuscht Es wurde anschließend beim Nachwuchsteam nichts beschönigt. Trainer Andreas Voss: „Uns ist eine glänzende Vorbereitung gelungen. Dabei spielte diesmal der Gegner keineswegs überragend. Aber wir haben unglaublich viel zugelassen. Da dachte ich schon, dass wir etwas weiter sind. Unser Abwehrverhalten war in vielen Phasen einfach naiv. Auch im Offensivspiel sind wir in der Vorbereitung erheblich besser aufgetreten.“

Ähnlich sah es der Sportliche Leiter Tobias Krampe, der sich zunächst kaum äußern wollte über diese klare Auswärtspleite. Dann meinte er: „Wir kennen es doch, in dieser starken Bezirksliga muss man ständig das abrufen, was vorher besprochen und auch geübt wurde. Egal, wir werden diese Auswärtspleite verkraften.“ Ärgerlich ist zudem die Gelb-Rote Karte gegen Innenverteidiger Nolan Manassa. Am nächsten Sonntag steht schließlich am Götschenbeck das Heimderby gegen den SV Hösel an (13 Uhr), und dann ist der 20-Jährige gesperrt. Gestern, 15:30 Uhr SV Hösel SV Hösel ASV Mettmann ASV Mettmann 1 4 Abpfiff