Auftaktmatch zur Siedlerkerwe

Nachdem der SVE am ersten Spieltag nicht gespielt hat, startet die Mannschaft der beiden Spielertrainer Kai Hildebrandt und Alexej Schwindt am zweiten Spieltag in die Saison. Zum Auftakt trifft der SVE auf den SV Rot-Weiß Pirmasens. Das Gastspiel ist gleichzeitig der Beginn der Siedlerkerwe. Die Gastgeber werden alleine deshalb entsprechend motiviert in die Partie gehen. Die vergangene Spielzeit beendeten die Kicker vom Sommerwald auf dem zehnten Tabellenplatz. Dies entsprach nicht ganz dem Wunsch. Für diese Saison peilt das Team von Spielertrainer Steven Zimmermann einen Platz unter den ersten fünf in der Tabelle an. Die ambitionierten Gastgeber verloren am ersten Spieltag denkbar unglücklich mit 1:2 beim SC Busenberg, der entscheidende Treffer fiel in der Nachspielzeit. Nachdem der SVE an gleicher Stelle im Pokal mit 2:9 baden ging, dürften die Rot-Weißen leicht favorisiert in die Begegnung gehen. Mit Torjäger Marcus Herrlich konnte die Offensivabteilung entsprechend verstärkt werden. Beim SVE weiß man noch nicht so Recht wo genau die Reise hingeht. Durch die ganze Vorbereitungszeit fehlten verletzungs- und urlaubsbedingt immer mehrere Spieler und auch am Freitag kann die Mannschaft nicht aus dem vollen schöpfen. Trotzdem ist es ein Stadtderby und der SVE möchte gut in die Saison kommen. Die Spiele beider Vereine sind stets umkämpft und eine Vorhersage ist nahezu unmöglich. Die Rot-Weißen stehen in dem Spiel bereits unter Druck, denn eine Niederlage wäre gleichbedeutend mit einem Fehlstart.