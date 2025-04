Auftaktiseg nach der Winterpause

geschrieben von Lukas Honold:

Zum Pflichtspielauftakt im neuen Jahr empfingen die Grün-Weißen

den Tabellennachbarn aus Greimeltshofen. Für Coach Flo Huber

stellte sich die Mannschaft diesmal ganz von alleine auf, da er

aufgrund von Urlaubern und Verletzten auf vier Spieler verzichten

musste und ihm somit zum Anpfiff genau 11 Spieler zur Verfügung

standen. Aber auch die Gäste mussten durch die Abwesenheit von

absoluten Leistungsträgern eine Schwächung ihres Kaders

kompensieren.

Das Spiel selbst muss leider als mauer Kick bezeichnet werden. Die

Günzer waren auf dem holprigen Geläuf darauf bedacht keine

Schnitzer im Aufbauspiel zu produzieren und agierten dadurch sehr

häufig mit langen Bällen. Länger anhaltendes Flachpassspiel war

eine Seltenheit. Die Gäste aus Greimeltshofen hatten mehr

Ballbesitz, da sie es immerhin hinten rum versuchten flach

herauszuspielen, aber auch sie hatten Probleme ohne den langen

Ball ins vordere Drittel zu kommen. In diesen Spielverlauf passt dann

auch die Entstehung des Günzer Führungstreffers in der 15.

Spielminute. Auf der linken Seite tief in der Günzer Hälfte wurde

Jonas Honold flach angespielt und lies die Kugel auf Lukas Honold

tropfen, der sich auf Höhe des eigenen Sechzehners hat fallen

lassen. Da die Gäste in dieser Szene aggressiv pressten, folgte der

lange Ball über die gegnerische Abwehrkette hinweg. Der

Innenverteidiger der Gäste verschätzte sich und Koffi Adekpe nutzte

den Fehler und trieb den Ball von der Mittelline im Vollsprint bis in

den Sechzehner, wo er dann überlegt ins rechte Eck abschloss.

Der SVG kam ein paar Mal knapp außerhalb des Sechzehners zum

Abschluss, allerdings gingen die Abschlüsse jeweils daneben oder

kamen direkt auf den Keeper. Die gefährlichste Szene war eine

Flanke von der Grundlinie auf dem rechten Flügel, welche sich im

letzten Moment tückisch Richtung Tor drehte. Heimkeeper Noah

Böckler konnte den Ball gegen seine eigene Laufrichtung gerade

noch mit einer Hand über die Latte lenken und so den Ausgleich

verhindern. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kam es auf

beiden Seiten im Sechzehner noch zu einem Zweikampf mit etwas

Kontakt. Der Schiedsrichter blieb seiner Linie jeweils treu und

entschied nicht auf Strafstoß.

Im zweiten Durchgang war der grundsätzliche Spielverlauf gleich. Die

Günzer waren bedacht keine Fehler zu machen und schlugen viele

lange Bälle, während die Gäste meist erst etwas hinten rumspielten,

bevor dann mit Langholz versucht wurde für Gefahr zu sorgen. Das

Spiel plätscherte so ohne große Highlights erstmal vor sich hin. Erst

in den letzten 20 Minuten sorgten die Günzer dann wieder für

größere Gefahr. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld hielt der

eingelaufene Patrick Daufratshofer den Fuß hin, konnte aber vom

Gästekeeper noch geblockt werden, ehe Michael Harzenetter den

Abstauber aufs leere Tor auf Grund der geringen Reaktionszeit

knapp daneben setzte. Kurz danach schalteten die Grün-Weißen bei

einem Einwurf auf der linken Seite schneller und führten diesen

schnell aus. Ein Pass in die Mitte ließ Koffi Adepke allein vor dem

Keeper auftauchen. Der Torschütze zum 1:0 verzettelte sich diesmal

aber beim Versuch am Torwart verbeizulaufen und so verpuffte die

große Gelegenheit zur Vorentscheidung. In der letzten Minute war es

dann nochmal Michael Harzenetter, der nach einem Steilpass allein

Richtung Tor unterwegs war, jedoch war wieder der glänzend

agierende Gästekeeper mit einer Parade die Endstation. Von den

Gästen kam im zweiten Durchgang einfach zu wenig an

Großchancen heraus, wodurch der knappe Heimsieg für die Günzer

durch die Qualität der erspielten Torchancen in Ordnung geht. Zwar

war das spielerische Niveau der Heimelf unterdurchschnittlich, jedoch

gelang es zur Abwechslung keine haarsträubenden Defensivfehler

oder Patzer im Aufbauspiel zu machen, wodurch man das Ergebnis

auf diese Weise über die Zeit gebracht hat.

Lukas Honold