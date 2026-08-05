Auftakterfolg, Auswärtssieg, Rückstand gedreht

Klar, ein Fußballleckerbissen war die Partie an den Saalewiesen, die wie auch der Hauptplatz in den ersten Minuten in frischem Sommerregen getränkt wurden sind, nicht. Aber letztlich ging der Auftritt der Schleizer gerade im zweiten Durchgang dann doch in Ordnung.
Zuvor hatte der Portugiese eine der wenigen nennenswerten Schleizer Torannäherungen im ersten Durchgang aufgelegt; seine Flanke setzte Pohl per Kopf aber übers Tor. Die Gastgeber waren da schon zwingender und gingen dann auch in Führung: Pätz' Seitenwechsel geriet zu kurz und fand seinen Weg postwendend zurück zum Absender, der gegen Kleyla das Nachsehen hatte. Der Saalfelder Stürmer ging schließlich auch an Schlussmann Weiß vorbei und hämmerte die Kugel unter den Querbalken (37.).
Die Hausherren hatten dann sogar noch hochkarätige Möglichkeiten, um auf 2:0 zu erhöhen. So brannte es kurz vor der Pause zweimal lichterloh um den Schleizer Strafraum herum. Kurz darauf wehrte Weiß R. Ensenbachs Versuch aus nächster Nähe und spitzem Winkel ab. Auf der anderen Seite prüfte einzig Dorn den Saalfelder Schlussmann Onyshchenko noch einmal per Eckball.
Dann war Pause! Zu diesem Zeitpunkt ging die Führung der Saalfelder angesichts der öfteren Torannäherungen auch in Ordnung. Aus demselben Grund verdienten sich die Rennstädter im zweiten Durchgang dann aber auch den Sieg. Eine erste Annäherung verbuchten sie nach einem Freistoß, der verlängert wurde und am langen Pfosten vorbeiflog.
Im Gegenzug waren die Saalestädter wieder gefährlich, doch Berger konnte blocken und den Gegenangriff mit einem tiefen Ball auf Pohl einleiten. Schleiz' Kapitän fasste sich dann von der rechten Strafraumkante einfach mal ein Herz und drosch die Pille ansatzlos in den kurzen Giebel – Ausgleich (55.)!
Die Schleizer Führung konnte der abermals fehlerfreie Henniger kurz darauf von der Linie kratzen. Auf der anderen Seite blockte Bamba R. Ensenbachs Versuch, als Weiß schon geschlagen war. Und dann geschah es doch: Mit vollem Einsatz erkämpfte Pohl im gegrätschten Pressschlag mit Onyshchenko den Ball und legte für Langhof ab, der per Heber eiskalt sein Premierentor im Pflichspieldebüt erzielte (65.).
Per Kopf näherte sich der FCS zwar zehn Minuten später nach einem Freistoß dem 2:2 an, insgesamt waren die Gäste dem dritten Treffer aber näher: Mendes setzte einen Abschluss von der Stramraumkante übers Tor, Langhof konnte Dorns Zuspiel nicht verwerten und Berger traf aus halbrechter Position die Latte.
Besser spät als nie machten die Schwarz-Gelben dann aber tatsächlich noch alles klar: Imuras Flanke verwandelte Pohl in einen Slapstick-Tunnler gegen FC-Kapitän Hutschenreuter, um dann zum 1:3 einzuschieben (90.); anschließend schnürte auch Langhof auf Vorlage Bergers noch seinen Doppelpack, nachdem er eine Minute zuvor erst am Hüter gescheitert war (90+5.).
Wegen deutlich zwingenderen Offensivaktionen im zweiten Durchgang verdienen sich die Schleizer die drei Punkte. Gleichwohl hatten sie auch das gewisse Portiönchen Glück, dass die Saalfelder nicht das 2:0 nachlegten und Pohls Geniestreich den Ausgleich brachte.