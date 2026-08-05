Auftakterfolg, Auswärtssieg, Rückstand gedreht

– Foto: FC Saalfeld

Klar, ein Fußballleckerbissen war die Partie an den Saalewiesen, die wie auch der Hauptplatz in den ersten Minuten in frischem Sommerregen getränkt wurden sind, nicht. Aber letztlich ging der Auftritt der Schleizer gerade im zweiten Durchgang dann doch in Ordnung.

Die starteten – neben Neuzugang Langhof – mit zwei doch unerwarteterweise neubesetzten Positionen: Pätz bekleidete die rechte Innenverteidigung, während der physisstarke Fedoriaka sich durch eine überzeugende Vorbereitung ins Mittelfeldzentrum spielen konnte. Erstgenannter musste nach einer knappen Viertelstunde auch gleich mal wachsam sein, als Weiß Kleylas Versuch klatschen ließ und Pätz schließlich bereinigte. Schon früher hatte Nukovic nach einer Flanke in höchster Not geklärt, nach etwa einer halben Stunde musste es das Bamba noch einmal tun. Zuvor hatte der Portugiese eine der wenigen nennenswerten Schleizer Torannäherungen im ersten Durchgang aufgelegt; seine Flanke setzte Pohl per Kopf aber übers Tor. Die Gastgeber waren da schon zwingender und gingen dann auch in Führung: Pätz' Seitenwechsel geriet zu kurz und fand seinen Weg postwendend zurück zum Absender, der gegen Kleyla das Nachsehen hatte. Der Saalfelder Stürmer ging schließlich auch an Schlussmann Weiß vorbei und hämmerte die Kugel unter den Querbalken (37.).

Die Hausherren hatten dann sogar noch hochkarätige Möglichkeiten, um auf 2:0 zu erhöhen. So brannte es kurz vor der Pause zweimal lichterloh um den Schleizer Strafraum herum. Kurz darauf wehrte Weiß R. Ensenbachs Versuch aus nächster Nähe und spitzem Winkel ab. Auf der anderen Seite prüfte einzig Dorn den Saalfelder Schlussmann Onyshchenko noch einmal per Eckball. Dann war Pause! Zu diesem Zeitpunkt ging die Führung der Saalfelder angesichts der öfteren Torannäherungen auch in Ordnung. Aus demselben Grund verdienten sich die Rennstädter im zweiten Durchgang dann aber auch den Sieg. Eine erste Annäherung verbuchten sie nach einem Freistoß, der verlängert wurde und am langen Pfosten vorbeiflog.