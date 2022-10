Im Hinspiel hatte Painten die Nase vorne – Foto: jw

Auftakt zur Rückrunde Pirkensee-Ponholz startet in Painten +++ Der Aufsteiger hat eine starke Hinrunde hinter sich

Zum Auftakt in die Rückrunde geht es für den ATSV Pirkensee Ponholz am Sonntag um 14 Uhr zur SG Painten. Dabei möchten die Gäste an die tolle erste Saisonhälfte anknüpfen, die mit der Herbstmeisterschaft endete. Doch auch Painten hat eine gute Hinrunde hinter sich und steht als Aufsteiger auf dem vierten Tabellenplatz.

Als Aufsteiger hat sich die SG sofort in der Liga etabliert. Der Start glückte mit einem 3:2 Sieg gegen Pirkensee-Ponholz. Auch danach punktete die Mannschaft regelmäßig und hat bereits 19 Zähler auf dem Konto. Damit beträgt der Rückstand auf die Tabellenspitze nur sechs Punkte. Allerdings geht es in der Tabelle noch sehr eng zu, sodass der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz auch nur sechs Punkte beträgt. In den letzten drei Spielen gelang Painten jedoch kein Sieg. Es gab zwei Unentschieden gegen Undorf und Hemau sowie eine Niederlage gegen Pielenhofen-Adlersberg. Gegen den ATSV möchte man nun wieder dreifach punkten. Beide Mannschaften sind sehr offensivstark. Pirkensee-Ponholz hat die meisten Treffer in der Liga erzielt, Painten die drittmeisten. Die Zuschauer dürfte also ein torreiches Spiel erwarten.