Auftakt unter Spannung: Union-Reserve fordert Gildehaus

Für die zweite Mannschaft des SV Union Lohne steht zum Start ins Pflichtspieljahr 2026 ein echtes Schlüsselspiel an. Am Sonntag, 1. März, um 14:30 Uhr gastieren die Zweiten Senioren auswärts beim TuS Gildehaus. Es ist ein Nachholspiel – und zugleich der Rückrundenauftakt.

Dennoch gab es auch positive Aspekte. Sämtliche Testspiele konnten gewonnen werden. Unter anderem setzte sich die Mannschaft deutlich mit 10:0 gegen die eigene JSG A-Jugend um die Nachwuchsspieler Foppe, Pollmann und Co. durch. Ergebnisse, die zumindest für Selbstvertrauen sorgen.

Hinter der Mannschaft liegt eine schwierige Wintervorbereitung. Witterungsbedingungen und zahlreiche (Brücken-)Läufe bestimmten über weite Strecken das Programm, sodass der Ball nur selten im Mittelpunkt stand. Entsprechend zurückhaltend bewertet Coach Meemann die vergangenen Wochen – die fehlende Spielpraxis sei deutlich spürbar gewesen.

Offensiv in starker Frühform

Besonders zufrieden zeigt sich Co-Trainer Borker mit der Form der Angreifer. Eling, Frese und Altendeitering präsentierten sich in den drei Testspielen treffsicher und erzielten zusammen 12 Tore. Eine Bilanz, die Hoffnung macht – gerade mit Blick auf das anstehende Spitzenspiel.

Denn die Partie verspricht Brisanz. Union Lohne II rangiert aktuell auf dem vierten Tabellenplatz der Kreisliga Bentheim. Der TuS Gildehaus folgt mit lediglich zwei Punkten Rückstand auf Rang sechs. Die Tabellensituation unterstreicht damit den Charakter eines Topspiels, das richtungsweisend für die kommenden Wochen sein kann.

Personelle Rückschläge trüben das Bild

Weniger erfreulich ist die personelle Situation. Nach den olympischen Skiwettbewerben muss Coach Meemann längerfristig auf Nico Teipen verzichten, der sich einen Kreuzbandriss zuzog. Auch Dennis Karbowiak fällt mit einem Wadenbeinbruch aus. Zwei schmerzhafte Ausfälle, die den Kader spürbar treffen.

Der Fokus richtet sich nun voll auf Sonntag. Nach einer Vorbereitung mit ungewöhnlichen Schwerpunkten und positiven Ergebnissen in den Testspielen soll im ersten Pflichtspiel des Jahres der nächste Schritt folgen. Die Ausgangslage ist eng, die Bedeutung hoch – beste Voraussetzungen für einen intensiven Rückrundenauftakt in Gildehaus.