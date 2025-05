Auftakt, Trainingslager, Testspiele: Vorbereitung des VfB Stuttgart II

Das Team von Trainer Markus Fiedler startet am 23. Juni in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der 3. Liga. Fünf Testspiele und das Trainingslager in Bludenz stehen fest.

Fünf Wochen nach dem 1:1 im letzten Saisonspiel gegen Rot-Weiss Essen und dem damit verbundenen Klassenverbleib in der 3. Liga geht es für die Spieler der U21 mit der Vorbereitung auf die Saison 2025/2026 los. Am Freitag, 20. Juni starten die obligatorischen Leistungstests. Erstmals auf dem Rasen versammelt Markus Fiedler seine Mannschaft am Montag, 23. Juni um 14 Uhr. Das erste Vorbereitungsspiel steht am Samstag, 28. Juni um 14 Uhr beim Oberligisten TSV Essingen an. Wie in der vergangenen Saison bezieht die U21 ihr Trainingslager im österreichischen Bludenz. Von Freitag, 4. Juli bis Freitag, 11. Juli wird im Vorarlberg an der Ausdauer und im technisch-taktischen Bereich gearbeitet. Auf der Hinreise findet um 16 Uhr ein Vorbereitungsspiel bei Schwarz-Weiß Bregenz statt, am Tag der Abreise wird um 14 Uhr in Bludenz gegen den FC Aarau getestet. Eine Woche nach der Rückkehr trifft die U21 in Reichenbach/Fils auf den FV Illertissen aus der Regionalliga Bayern. Die Generalprobe vor dem Auftakt in der 3. Liga (2./3./4. August) findet am Samstag, 26. Juli statt. Gespielt wird bei Drittliga-Absteiger SV Sandhausen.

Die Termine in der Übersicht: