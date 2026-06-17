Auftakt, Testspiele, Livestreams: Der Sommerfahrplan des Halleschen FC

– Foto: Sebastian Harbke

Am Donnerstag geht es wieder los. Nachdem sich die Regionalliga-Mannschaft des Halleschen FC am 23. Mai mit dem Landespokalsieg in Sachsen-Anhalt (4:0 gegen den VfB Germania Halberstadt) in die Sommerpause verabschiedet hatte, starten die Saalestädter mit der Vorbereitung auf die neue Saison.

Um 17 Uhr bittet Trainer Robert Schröder seine Mannschaft zur ersten Einheit auf den Rasen des Leuna-Chemie-Stadions. Auch in diesem Jahr bietet sich zu diesem Anlass der Rahmen, dass Fans einen ersten Blick auf die Neuzugänge werfen können. Um 16:30 Uhr öffnen die Stadiontore. Doch auch wer nicht vor Ort anwesend sein kann, kann das Auftakttraining des HFC verfolgen: Die Mitteldeutsche Zeitung überträgt die erste Einheit im Livestream.

Testspiele des Halleschen FC im Livestream

Nach dem Aufgalopp am frühen Donnerstagabend stehen direkt die ersten Spiele auf dem Programm. Im Rahmen der Sommertour macht der Regionalligist wieder Halt im Umland. Beim TSV Kickers Gonnatal (Freitag, 18:30 Uhr), bei der LSG Lieskau (23. Juni, 18:30 Uhr) und beim SV Blau-Weiß Farnstädt (26. Juni, 18:30 Uhr) freut man sich auf den Besuch des Halleschen FC. Alle drei Aufritte der Sommertour werden im Livestream der Mitteldeutschen Zeitung übertragen.