Auftakt-Sieg für die Eintracht

Das Spiel begann mit ordentlich Tempo, abtasten auf beiden Seiten Fehlanzeige. Es zeichnete sich schnell ab, dass die Gastgeber den Rhythmus der Partie bestimmt haben, Thale wirkte mit Ballkontrolle dagegen, verpasste aber durch viele Ungenauigkeiten den Sprung ins letzte Drittel.

Nach knapp 20 Jahren Abstinenz kehrte der SV Eintracht Osterwieck im Sommer zurück in die Landesliga. Zum 1. Spieltag gastierte der SV Stahl Thale im Osterwiecker Ratsgarten.

In der 17. Minute war Thimm dann jedoch machtlos. Einen eigentlich zu langen Ball ungenauen Ball stibitze Sobert von Albrecht. Von der Grundlinie aus behielt er die Übersicht und legt maßgenau quer für den mitgeteilten Etienne Katzorke, der vor Verteidiger Sidibe an den Ball kommt und ins leere Tor einschieben konnte.

Die erste kleinere Chance gehörte dann jedoch den Thalensern, doch auch dort musste noch Ungenauigkeit attestiert werden. Nach 10 Minuten dann die erste Großchance für den Aufsteiger. Nach chip von Krumpach tauchte Neuzugang Riemann frei vor Gäste-Keeper Sebastian Thimm auf - dieser reagierte aus kurzer Distanz glänzend und bewahrte sein Team vor einem möglichen Rückstand.

Die Gäste wirkten weiter unsicher und etwas überfordert mit der Spielweise der Hausherren, die das eigene Tor mit allen Mitteln sauber verteidigte.





Die einzig nennenswerte Chance für die Gäste entpuppte sich dann aber als eine Mega-Chance auf den Ausgleich. Einer von vielen langen Schlägen von Sidibe fand dos Santos 20 Meter vor dem Tor, im eins gegen eins mit Rühr konnte letzterer den Ball abwehren, den Nachschuss setzt Zavjalovs dann weit über das Tor (45‘).

Nach dem Seitenwechsel kamen die Thalenser stärker aus der Pause und versuchten zwingender Richtung Osterwiecker Tor zu kommen. Eine große Rolle spielte dabei der Wechsel von Kaye auf Ferreira Lopes. Nach 52 Minuten hätte dann der Ausgleich fallen müssen. Hägemann tauchte nach einem Eckball mutterseelenallein vor dem Tor auf, brachte den Ball aus kurzer Distanz nicht im Tor unter und setzte den Ball knapp über den Querbalken.

Stattdessen erhöhte der Aufsteiger auf 2:0. Ein Treffer, über den sich sicherlich streiten lässt. Nach Eckball vom eingewechselten Stingl verpassten erst Katzorke am kurzen Pfosten, dann Meyer in der Mitte den Ball. Ein Thalenser Abwehrspieler machte die Kugel aus kurzer Distanz heiß und prüfte Thimm, der im Zweikampf um den Ball mit Riemann den Ball wohl zu spät vor der Linie klärte - der Schiedsrichter entschied nach Kommunikation mit dem Linienrichter schließlich auf Tor. Thale wirkte in den nächsten Minuten angeschlagen - ein langer Abstoß von Rühr landete bei Stingl auf dem Fuß, der legt den Ball auf die Seite zu Katzorke. Nach einem kurzen Haken in die Mitte schlenzt er den Ball mithilfe des Innenpfostens sehenswert zum 3:0 ins Tor. Wohl der Knockout für die Gäste.

Das dachten wohl alle. Doch Thale steckte nicht auf und nutze nach einem Distanzschuss vom eingewechselten Stender den Abpraller in Person von Zavjalovs zum Anschluss. Die Unruhe nutzen die Gäste und erzielten nach einem langen Einwurf und einem freien Tanz von Ferreira Lopes vor Rühr die Gunst der Stunde zum 3:2 Anschlusstreffer.





Thale unterlief nur eine Minute später im Spielaufbau aber der wohl entscheidende Fehler. Ein Abspiel von Arndt antizipierte Krumpach gedankenschnell und lief alleine auf das Tor zu und ließ sich die Chance zum Endstand nicht mehr nehmen.

Schlussendlich gewinnt der Aufsteiger das Harzduell vor 310 Zuschauern verdient.