Auftakt schon am Donnerstag: Cronenberg zu Gast beim Spitzenreiter

Der Cronenberger SC gastiert unter Flutlicht beim SC Germania Reusrath. Der SV Wermelskirchen hat nach den ersten drei Punkten am vergangenen Spieltag ein weiteres Kellerduell vor sich: Die Zweitvertretung des DV Solingen ist zu Gast im Dönges-Eifgen-Stadion. Außerdem empfängt die SSVg Velbert II den BV Gräfrath. Das ist der siebte Spieltag!
Der Cronenberger SC hat keinen guten Saisonstart erwischt. Mit dem 7:0-Kantersieg am vergangenen Wochenende konnte jedoch der zweite Dreier eingefahren und der Sprung aus der Abstiegszone geschafft werden. Die nächste Aufgabe beim SC Germania Reusrath dürfte allerdings ein deutlich härterer Brocken werden. Der Spitzenreiter ist bislang noch ungeschlagen und wird alles daran setzen, dass auch der Landesliga-Absteiger daran nichts ändert. Mit nur fünf Gegentoren stellt die Germania die stabilste Abwehr der Liga – ob der CSC diese knacken kann? Es scheint, als müsse Reusrath lediglich seine Hausaufgaben machen, um den nächsten Sieg einzufahren. Doch das 7:0 könnte den Cronenbergern Rückenwind geben und als Befreiungsschlag wirken. Entscheidend wird sein, ob sie an die starke Vorstellung vom vergangenen Wochenende anknüpfen können, um beim Tabellenführer etwas Zählbares mitzunehmen.
Nach Startschwierigkeiten konnte sich die SSVg Velbert II fangen und steht mittlerweile mit 13 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Damit hängen sie sich an die Spitzengruppe der Tabelle. Anders sieht es beim BV Gräfrath aus: Hier muss dringend gepunktet werden, um nicht auf die direkten Abstiegsplätze zu rutschen. Die 0:7-Pleite am vergangenen Spieltag dürfte dem Selbstbewusstsein kaum förderlich gewesen sein. Offensiv lief es für die Gräfrather bislang sogar besser als in Velbert. Defensiv hingegen scheint es einige Probleme zu geben: Während der BVG bereits 18 Gegentreffer hinnehmen musste, kassierten die Blau-Weißen acht Tore weniger. Für Gräfrath gilt es nun, das vergangene Spiel hinter sich zu lassen und gegen den Drittplatzierten ein neues Gesicht zu zeigen. Die Spiel- und Sportvereinigung wird voraussichtlich versuchen, das Spiel an sich zu reißen und die Defensivschwäche des Gegners vor eigenem Publikum auszunutzen.
8. Spieltag
So., 05.10.25 12:45 Uhr DV Solingen II - Hackenberg
So., 05.10.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - SC Reusrath
So., 05.10.25 15:00 Uhr Cronenberg - SSVg Velbert II
So., 05.10.25 15:00 Uhr Jugoslavija - HSV Langenf.
So., 05.10.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Ronsdorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr Richrath - SC Viktoria
So., 05.10.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - SV 09/35 W
So., 05.10.25 15:30 Uhr Vohwinkel - SV Solingen
So., 05.10.25 15:30 Uhr Berghausen - SSV Germania
9. Spieltag
So., 12.10.25 12:45 Uhr DV Solingen II - BV Gräfrath
So., 12.10.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - RW Wülfrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr SSV Germania - Türkgücü Vel
So., 12.10.25 15:00 Uhr Ronsdorf - Vohwinkel
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV 09/35 W - Cronenberg
So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Viktoria - Jugoslavija
So., 12.10.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - Berghausen
So., 12.10.25 15:30 Uhr Hackenberg - SV Solingen
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Reusrath - Richrath