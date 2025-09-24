Auftakt schon am Donnerstag: Cronenberg zu Gast beim Spitzenreiter

Spieltext SSVg Velbert II - BV Gräfrath

Nach Startschwierigkeiten konnte sich die SSVg Velbert II fangen und steht mittlerweile mit 13 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Damit hängen sie sich an die Spitzengruppe der Tabelle. Anders sieht es beim BV Gräfrath aus: Hier muss dringend gepunktet werden, um nicht auf die direkten Abstiegsplätze zu rutschen. Die 0:7-Pleite am vergangenen Spieltag dürfte dem Selbstbewusstsein kaum förderlich gewesen sein. Offensiv lief es für die Gräfrather bislang sogar besser als in Velbert. Defensiv hingegen scheint es einige Probleme zu geben: Während der BVG bereits 18 Gegentreffer hinnehmen musste, kassierten die Blau-Weißen acht Tore weniger. Für Gräfrath gilt es nun, das vergangene Spiel hinter sich zu lassen und gegen den Drittplatzierten ein neues Gesicht zu zeigen. Die Spiel- und Sportvereinigung wird voraussichtlich versuchen, das Spiel an sich zu reißen und die Defensivschwäche des Gegners vor eigenem Publikum auszunutzen.