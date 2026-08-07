Auftakt nach Maß: Villingen, SSV Reutlingen und Oberachern siegen

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Vor 1211 Zuschauern trafen die TSG Balingen und der FC 08 Villingen aufeinander. In der 37. Minute eröffnete Dominik Emminger den Torreigen und brachte die Gäste in Führung. Nur wenig später erhöhte Gian-Luca Feißt in der 41. Minute auf 0:2. Die Hausherren gaben sich im zweiten Durchgang nicht auf und schöpften neue Hoffnung, als Jonas Brändle in der 72. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 gelang. Die endgültige Entscheidung fiel jedoch tief in der Nachspielzeit: In der 90.+1 Minute besiegelte Luis Seemann mit dem 1:3 den Auswärtserfolg für Villingen. ---

Mit großer Leidenschaft und vor 1525 Zuschauern duellierten sich der SSV Reutlingen und der FC Nöttingen. Yannick Toth erzielte in der 34. Minute das erste Tor für die Hausherren. Noch vor dem Pausenpfiff baute Wycliff Yeboah in der 41. Minute den Vorsprung auf 2:0 aus. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste eine Reaktion, und Salvatore Catanzano traf in der 55. Minute zum 2:1-Anschluss. Die Freude der Nöttinger währte jedoch nicht allzu lange, denn Marcel Sökler stellte in der 67. Minute den alten Abstand wieder her und sicherte den Reutlingern einen vielumjubelten Heimsieg. ---

Einen starken Start in die neue Saison feierte der SV Oberachern vor heimischem Publikum gegen den Karlsruher SC II. Bereits in der Anfangsphase brachte Luca Fritz die Gastgeber in der 14. Minute mit 1:0 in Front. Noch vor der Halbstundenmarke legte Noah Zwick in der 26. Minute das 2:0 nach und stellte die Weichen früh auf Sieg. Die Gäste aus Karlsruhe fanden daraufhin keine passenden Antworten mehr, und so setzte Marvin Benefo in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) mit dem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt unter diese Begegnung. ---

Für den FC Holzhausen beginnt die Oberliga mit einem Heimspiel gegen den 1. CfR Pforzheim. Holzhausen ist aus der Verbandsliga aufgestiegen und besitzt keine Vergleichswerte aus der vergangenen Oberliga-Saison. Der Neuling trifft sofort auf eine Mannschaft, die sich zuletzt in der oberen Tabellenhälfte behauptete. Pforzheim wurde mit 48 Punkten Siebter. Zwölf Siege, zwölf Unentschieden und zehn Niederlagen sowie 68:61 Tore ergaben eine positive Bilanz. Die hohe Zahl an Unentschieden zeigte zugleich, wie häufig der CfR in engen Begegnungen keinen entscheidenden Vorsprung herstellen konnte. Holzhausen bringt die Dynamik des Aufstiegs mit, Pforzheim die größere Erfahrung auf diesem Niveau. So wird der Auftakt unmittelbar zu einem Maßstab für die Konkurrenzfähigkeit des Neulings.

Heute, 14:00 Uhr TSG Backnang TSG Backnang 1. FC Mühlhausen Mühlhausen 1 0 PUSH

Die TSG Backnang empfängt mit Mühlhausen einen weiteren Aufsteiger aus der Verbandsliga. Backnang beendete die vergangene Saison auf Rang elf und sammelte 42 Punkte. Zwölf Siege, sechs Unentschieden und 16 Niederlagen bei 50:67 Toren ließen die Mannschaft im unteren Mittelfeld ankommen. Für Mühlhausen ist es der erste Auftritt nach dem Sprung in die Oberliga Baden-Württemberg. Eine Bilanz aus der vergangenen Spielzeit dieser Liga liegt deshalb nicht vor. Backnang kann sich auf die Erfahrung aus 34 Oberliga-Partien stützen, muss aber die 67 Gegentore der Vorsaison als deutliche Warnung verstehen. Der Neuling reist ohne Altlasten aus dieser Spielklasse an und erhält sofort die Gelegenheit, seine Aufstiegseuphorie in ein erstes Ausrufezeichen zu verwandeln.

Der 1. FC Normannia Gmünd startet gegen den aufgestiegenen Verein Teningen. Die Normannia wurde in der vergangenen Saison mit 39 Punkten Dreizehnter. Neun Siege, zwölf Unentschieden und 13 Niederlagen bei 53:51 Toren ergaben eine ungewöhnliche Konstellation: Trotz positiver Tordifferenz blieb die Mannschaft in der unteren Tabellenhälfte. Teningen kommt aus der Verbandsliga und verfügt daher über keine Werte aus der vergangenen Oberliga-Saison. Für Gmünd ist das erste Spiel die Gelegenheit, eine Saison mit vielen Unentschieden in eine entschlossenere Richtung zu lenken. Der Aufsteiger muss dagegen unmittelbar zeigen, ob er dem höheren Niveau standhalten kann. Die Erfahrung spricht für die Normannia, die Unberechenbarkeit eines Neulings für Teningen.

Heute, 14:00 Uhr Young Boys Reutlingen Young Boys Reutlingen TSV Essingen TSV Essingen 0 0 PUSH

Die Young Boys Reutlingen feiern ihren Oberliga-Einstand gegen den TSV Essingen. Als Aufsteiger aus der Verbandsliga besitzen die Reutlinger keine Vorjahresbilanz in dieser Spielklasse. Ihre erste Aufgabe führt sie zu einem Gegner, der die vergangene Saison weit oberhalb der unteren Tabellenregion abschloss. Essingen wurde mit 54 Punkten Fünfter. 14 Siege, zwölf Unentschieden und acht Niederlagen bei 54:58 Toren machten den TSV zu einer schwer zu besiegenden Mannschaft. Nur acht Niederlagen waren ein starker Wert, zugleich verhinderte die hohe Zahl an Unentschieden eine noch bessere Platzierung. Der Neuling trifft damit sofort auf eines der stabileren Teams der Vorsaison. Essingen trägt die Favoritenlast, Reutlingen kann die Energie des Aufstiegs ohne belastende Vergleichswerte nutzen.

Heute, 15:30 Uhr Bahlinger SC Bahlinger SC FV Ravensburg FV Ravensburg 15:30 live PUSH

Der Bahlinger SC beginnt nach dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest gegen den FV Ravensburg. Bahlingen besitzt keine Bilanz aus der vergangenen Oberliga-Saison und muss sich nach der Rückkehr unmittelbar neu orientieren. Der erste Gegner gehörte zuletzt zur Spitzengruppe dieser Spielklasse. Ravensburg schloss die vergangene Saison mit 57 Punkten auf Rang vier ab. 16 Siege, neun Unentschieden und neun Niederlagen sowie 61:52 Tore bedeuteten eine klar positive Bilanz. Nur ein Punkt fehlte auf den drittplatzierten FC Nöttingen, zwölf Punkte lagen allerdings zwischen Ravensburg und dem zweitplatzierten VfR Mannheim. Für Bahlingen ist der Auftakt deshalb sofort eine ernste Prüfung. Ravensburg wiederum kann gegen einen Regionalliga-Absteiger früh zeigen, ob der Blick erneut nach oben gerichtet werden darf.

Morgen, 14:00 Uhr Türkischer SV Singen Türkischer SV Singen Türkspor Neckarsulm Türkspor Neckarsulm 14:00 live PUSH