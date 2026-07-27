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Ligabericht
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Auftakt nach Maß: Penzberg stürmt an Bezirksliga-Spitze
Ein torreiches erstes Wochenende wirbelt das Klassement durcheinander – nun wartet am kommenden Spieltag direkt die Chance zur Bestätigung.
Die neue Saison in der Bezirksliga Oberbayern Süd ist mit einem regelrechtenOffensivfeuerwerk gestartet. Da gerade erst die ersten 90 Minuten absolviert wurden, sind alle aktuellen Platzierungen reine Momentaufnahmen eines extrem langen Fußballjahres. In dieser frühen Phase der Vorrunde zählt rein das Torverhältnis für die Reihenfolge in der Tabelle – der direkte Vergleich wird erst nach der Rückrunde eine Rolle spielen. Vom torhungrigen Tabellenführer über die engen Mittelfeldduelle bis hin zu den Teams am Ende des Tableaus sortiert sich das Feld nach dem ersten Wochenende neu ein, bevor am kommenden Spieltag bereits die nächsten Richtungsentscheidungen anstehen.
Der Rückblick: Die Ergebnisse und die Tabellensituation nach dem 1. Spieltag
Der Saisonauftakt bot den Zuschauern packende Duelle. Der FC Deisenhofen II legte am Freitag ein deutliches 6:1 gegen Garmisch-Partenkirchen vor. Am Samstag zog der 1. FC Penzberg mit einem fulminanten 7:0-Heimsieg gegen den SVN München nach, während der SV Pullach (2:1 gegen München West) und der MTV 1879 München (2:1 bei Geretsried II) knappe Erfolge feierten. Der Sonntag machte den Torrausch perfekt: Der FC Kosova München bezwang Moorenweis mit 7:2, der SV Untermenzing schlug Bad Heilbrunn mit 2:0, und sowohl Raisting (1:0 gegen Oberweikertshofen) als auch Waldeck Obermenzing (1:0 gegen Gilching-Argelsried) fuhren minimalistische Dreier ein.
Daraus ergibt sich folgendes erstes Tabellenbild:
1. 1. FC Penzberg (3 Punkte, 7:0 Tore): Ein Einstand nach Maß katapultiert die Penzberger dank des fulminanten Heimsieges und des besten Torverhältnisses direkt auf den einzigen Aufstiegsplatz für die Landesliga.
2. FC Kosova München (3 Punkte, 7:2 Tore): Ebenfalls sieben erzielte Treffer bedeuten aktuell Rang zwei und damit den begehrten Relegationsplatz für den Aufstieg.
3. FC Deisenhofen II (3 Punkte, 6:1 Tore): Die Regionalliga-Reserve zeigte sich extrem spielfreudig und reiht sich auf einem der gesicherten Plätze direkt hinter den Top-Zwei ein.
4. SV Untermenzing (3 Punkte, 2:0 Tore): Mit einem glatten Zu-Null-Erfolg im Rücken sichert sich Untermenzing eine hervorragende erste Ausgangsposition.
5. SV Pullach (3 Punkte, 2:1 Tore): Ein knapper, umkämpfter Heimsieg bringt die Pullacher im ersten Saisondrittel auf einem gesicherten Platz unter.
6. MTV 1879 München (3 Punkte, 2:1 Tore): Punkt- und torgleich mit Pullach teilt sich der Traditionsverein nach dem Auswärtserfolg den sechsten Rang.
7. SV Raisting (3 Punkte, 1:0 Tore): Minimalistisch, aber hocheffektiv – das 1:0 beschert die ersten drei Zähler auf den vorderen Plätzen.
8. SV Waldeck Obermenzing (3 Punkte, 1:0 Tore): Identische Ausbeute wie Raisting, womit auch Waldeck das perfekte Startwochenende komplettiert.
9. SV München West (0 Punkte, 1:2 Tore): Trotz guter Gegenwehr reichte es auswärts nicht für Punkte, vorerst bleibt die Mannschaft auf einem gesicherten Platz im Mittelfeld.
10. TuS Geretsried II (0 Punkte, 1:2 Tore): Punkt- und torgleich mit München West sortiert sich die Landesliga-Reserve nach der knappen Heimniederlage im Mittelfeld ein.
11. SC Oberweikertshofen (0 Punkte, 0:1 Tore): Eine knappe Auswärtsniederlage bedeutet aufgrund der Tordifferenz den ersten von vier Relegationsplätzen für den Abstieg.
12. TSV Gilching-Argelsried (0 Punkte, 0:1 Tore): Haargenau wie Oberweikertshofen startet Gilching nach dem 0:1 auf einem Abstiegs-Relegationsplatz.
13. SV Bad Heilbrunn (0 Punkte, 0:2 Tore): Zwei Gegentore ohne eigenen Treffer bedeuten zum Start den dritten der vier Abstiegs-Relegationsplätze.
14. TSV Moorenweis (0 Punkte, 2:7 Tore): Trotz zweier eigener Auswärtstreffer fing sich die Defensive zu viele Gegentore, was vorerst den letzten Abstiegs-Relegationsplatz bedeutet.
15. 1.FC Garmisch-Partenkirchen (0 Punkte, 1:6 Tore): Nach der deutlichen Niederlage zum Auftakt stehen die Werdenfelser auf dem fünfzehnten Rang – dem ersten direkten Abstiegsplatz.
16. SVN München (0 Punkte, 0:7 Tore): Der SVN erwischte defensiv einen komplett gebrauchten Tag beim Spitzenreiter und bildet nach den ersten 90 Minuten das Schlusslicht auf dem zweiten direkten Abstiegsplatz.
Die Vorschau: Der kommende 2. Spieltag
Bereits wenige Tage nach dem Auftakt bietet sich für alle Teams die direkte Gelegenheit, die Tabelle nach den eigenen Wünschen zu korrigieren.
SV Bad Heilbrunn – SV Waldeck Obermenzing (31.07.): Die Gastgeber wollen nach dem torlosen Start schnell vom Abstiegs-Relegationsplatz weg. Waldeck reist dagegen mit viel Rückenwind an, um den Dreier aus der Vorwoche zu vergolden.
TSV Gilching-Argelsried – FC Kosova München (31.07.): Gilching will den Fehlstart vom Abstiegs-Relegationsplatz korrigieren. Mit Kosova wartet aber der treffsichere Inhaber des Aufstiegs-Relegationsplatzes.
MTV 1879 München – SV Untermenzing (01.08.): Ein echtes Spitzenspiel zweier Auftaktsieger. Beide wollen sich mit dem zweiten Erfolg fest in der Spitzengruppe auf den gesicherten Plätzen etablieren.
1.FC Garmisch-Partenkirchen – SV Raisting (01.08.): Garmisch will den direkten Abstiegsplatznach nur einer Woche wieder verlassen. Raisting dagegen strebt den nächsten minimalistischen Erfolg an.
SC Oberweikertshofen – SV Pullach (01.08.): Oberweikertshofen brennt auf die ersten Zähler der Saison. Pullach will nach dem Auftaktsieg direkt den nächsten Dreier nachlegen.
SV München West – 1. FC Penzberg (02.08.): Eine ganz hohe Hürde für München West. Sie empfangen den ersten Spitzenreiter Penzberg, der seinen direkten Aufstiegsplatz mit viel Selbstvertrauen verteidigen will.
SVN München – TuS Geretsried II (02.08.): Das aktuelle Schlusslicht vom direkten Abstiegsplatzfordert die Landesliga-Reserve heraus. Beide Teams peilen nach den Auftaktniederlagen die ersten Punkte an.
TSV Moorenweis – FC Deisenhofen II (02.08.): Moorenweis will die Defensive nach sieben Gegentoren stabilisieren. Mit Deisenhofen II reist allerdings ein extrem spielstarkes Team aus der oberen Tabellenhälfte an.