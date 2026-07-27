Auftakt nach Maß: Penzberg stürmt an Bezirksliga-Spitze Ein torreiches erstes Wochenende wirbelt das Klassement durcheinander – nun wartet am kommenden Spieltag direkt die Chance zur Bestätigung. von Helmut Kampa · Heute, 11:56 Uhr · 0 Leser

Die neue Saison in der Bezirksliga Oberbayern Süd ist mit einem regelrechten Offensivfeuerwerk gestartet. Da gerade erst die ersten 90 Minuten absolviert wurden, sind alle aktuellen Platzierungen reine Momentaufnahmen eines extrem langen Fußballjahres. In dieser frühen Phase der Vorrunde zählt rein das Torverhältnis für die Reihenfolge in der Tabelle – der direkte Vergleich wird erst nach der Rückrunde eine Rolle spielen. Vom torhungrigen Tabellenführer über die engen Mittelfeldduelle bis hin zu den Teams am Ende des Tableaus sortiert sich das Feld nach dem ersten Wochenende neu ein, bevor am kommenden Spieltag bereits die nächsten Richtungsentscheidungen anstehen.

Der Rückblick: Die Ergebnisse und die Tabellensituation nach dem 1. Spieltag

Der Saisonauftakt bot den Zuschauern packende Duelle. Der FC Deisenhofen II legte am Freitag ein deutliches 6:1 gegen Garmisch-Partenkirchen vor. Am Samstag zog der 1. FC Penzberg mit einem fulminanten 7:0-Heimsieg gegen den SVN München nach, während der SV Pullach (2:1 gegen München West) und der MTV 1879 München (2:1 bei Geretsried II) knappe Erfolge feierten. Der Sonntag machte den Torrausch perfekt: Der FC Kosova München bezwang Moorenweis mit 7:2, der SV Untermenzing schlug Bad Heilbrunn mit 2:0, und sowohl Raisting (1:0 gegen Oberweikertshofen) als auch Waldeck Obermenzing (1:0 gegen Gilching-Argelsried) fuhren minimalistische Dreier ein.