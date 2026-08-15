Auftakt nach Maß: Oberensingen, Hollenbach, Dorfmerkingen siegen klar

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Vor 301 Zuschauern feierte der Aufsteiger TSV Ehningen einen Einstand nach Maß gegen die TSG Balingen II. Die Torfolge eröffnete Sebastian Oehme in der 17. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Danach schlug die Stunde von Maurice Dreher, der mit einem Doppelpack in der 31. Minute zum 2:0 und unmittelbar nach dem Seitenwechsel in der 46. Minute zum 3:0-Endstand für große Begeisterung im Lager der Hausherren sorgte. ---

Vor 130 Zuschauern lieferten sich der SV Fellbach und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach einen hochintensiven Schlagabtausch. Die Gäste gingen in der 32. Minute durch Georgios Avtzis mit 0:1 in Führung. Fellbach steckte jedoch keineswegs auf, kämpfte leidenschaftlich um den Ausgleich und belohnte sich schließlich in der 75. Minute, als Luca Vullo zum 1:1-Endstand traf. ---

Vor 80 Zuschauern feierte der Oberliga-Absteiger FSV Hollenbach einen glanzvollen Einstand bei Calcio Leinfelden-Echterdingen. Überragender Mann auf dem Platz war Hannes Scherer, der den Torreigen in der 22. Minute mit dem 0:1 eröffnete. Inas Music baute die Führung in der 37. Minute auf 0:2 aus, ehe erneut Hannes Scherer noch vor der Pause in der 42. Minute das 0:3 nachlegte. Den Schlusspunkt zum makellosen 0:4-Auswärtssieg setzte Hannes Scherer in der 65. Minute mit seinem dritten Treffer. ---

Ein torreiches Spektakel bekamen die 250 Zuschauer am Bodensee geboten. Aufsteiger Türkspor Neu-Ulm erwischte den besseren Start und ging in der 8. Minute durch Maurice Strobel mit 0:1 in Führung. Der VfB Friedrichshafen glich nur 60 Sekunden später in der 9. Minute durch Kai Kramer zum 1:1 aus. Postwendend traf Marlon D'Elia in der 13. Minute zum 1:2, ehe Maurice Strobel in der 17. Minute auf 1:3 erhöhte. Finn Annabring schraubte das Ergebnis in der 78. Minute auf 1:4 hoch, bevor Patrick Berlet in der 85. Minute für Friedrichshafen den Treffer zum 2:4-Endstand erzielte. ---

Eine herbe Enttäuschung erlebte der Oberliga-Absteiger FSV 08 Bietigheim-Bissingen vor 100 Zuschauern gegen entfesselte Sportfreunde Dorfmerkingen. Daniel Nietzer brachte die Gäste in der 23. Minute mit 0:1 in Front. Mike Marianek erhöhte in der 38. Minute auf 0:2, ehe Steffen Kienle in der 48. Minute zum 0:3 traf. Als Baris Acikgöz in der 60. Minute auf 0:4 stellte, war die Begegnung entschieden. Der Treffer von Fabio Carneiro de Carvalho in der 73. Minute zum 1:4-Endstand bedeutete für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen lediglich Ergebniskosmetik. ---

Der Aufsteiger SKV Rutesheim musste vor 200 Zuschauern die Überlegenheit des Oberliga-Absteigers anerkennen. Der 1. Göppinger SV ging in der 24. Minute durch Atiqullah Fetrati mit 0:1 in Führung. In der zweiten Halbzeit entschied Cristian Gilés Sanchez die Partie mit einem Doppelschlag: In der 67. Minute traf er zum 0:2 und schraubte das Ergebnis in der 74. Minute auf den 0:3-Endstand. ---

Vor 200 Zuschauern trennten sich der TSV Berg und die Sportfreunde Schwäbisch Hall mit einem Unentschieden. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 32. Minute durch Azad Toptik mit 0:1 in Führung. Die Hausherren bewiesen jedoch Moral und drängten auf den Ausgleich, der schließlich Markus Maurer in der 77. Minute zum 1:1-Endstand gelang. ---