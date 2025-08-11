Auftakt nach Maß für Wunstorf! 4:0 beim TSV Mühlenfeld

„Die ersten 5–10 Minuten waren noch etwas holprig“, erklärte Gasmi nach dem Spiel. Mühlenfeld habe zunächst genau das umgesetzt, was Wunstorf erwartet hatte: „Gradlinig, robust in den Zweikämpfen, kompakt und tiefstehend – mit dem Ziel, nach dem ersten freien Pass schnell ins Umschaltspiel zu kommen.“ In dieser Phase verzeichneten die Gastgeber auch ein, zwei gute Chancen, die sie jedoch ungenutzt ließen.

Nach dieser Anfangsoffensive der Hausherren übernahm Wunstorf die Kontrolle. Mit langen Ballbesitzphasen setzten sich die Gäste in der Hälfte des TSV fest und nutzten schließlich ihre dritte gute Möglichkeit zur Führung: Neuzugang Xelat Atalan traf in der 20. Minute zum 0:1.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Wunstorf die klar spielbestimmende Mannschaft. Mühlenfeld öffnete nun das Spiel etwas mehr, was den Gästen vor allem im Zentrum Räume verschaffte. „Meine Jungs haben diese Räume sehr gut bespielt“, lobte Gasmi. Atalan erhöhte in der 58. Minute auf 0:2, ehe Berkan-Ibrahim Cakir mit einem platzierten Abschluss das 0:3 markierte (75.). Den Schlusspunkt setzte erneut Atalan in der 87. Minute – ein perfekter Einstand für den Offensivmann, der mit drei Treffern zum Matchwinner avancierte.

Gasmi hob jedoch die gesamte Mannschaftsleistung hervor: „Es war eine geschlossene Vorstellung. Auch die Eingewechselten haben dafür gesorgt, dass kein Bruch im Spiel entstanden ist.“ Spieler wie Daniel Stojanov und Kris-Lennart Müller hätten zudem viele entscheidende Zweikämpfe gewonnen und damit „den Grundstein für den Sieg gelegt“.

Besonders bemerkenswert: Wunstorf trat trotz sechs fehlender Spieler geschlossen und kompakt auf. „Das zeigt, wie wichtig jeder Einzelne im Kader ist“, so Gasmi. Die Stimmung auf und neben dem Platz sei hervorragend gewesen.

Mit diesem souveränen Auswärtssieg setzt der 1. FC Wunstorf gleich zum Auftakt ein klares Zeichen in der Landesliga Hannover. Am kommenden Dienstag wartet mit dem Heimspiel gegen den SC Hemmingen-Westerfeld eine echte Standortbestimmung gegen einen der Mitfavoriten. Mühlenfeld empfängt zeitgleich den STK Eilvese zum Derby.