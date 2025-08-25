Auftakt nach Maß für Trudering!

Endlich gibt es wieder Kreisliga-Fußball in der Feldbergarena in Trudering. Zum ersten Spieltag empfingen unsere Aufsteiger den TSV Oberpframmern, der im letzten Jahr als Vierter eine sehr starke Saison spielte und somit als Favorit in das Spiel gegen unsere Löwen ging. Nach einer durchwachsenen Vorbereitung entschieden sich unsere Trainer Hachtel und Müllmaier trotz sommerlicher Temperaturen dafür, auf dem Kunstrasenplatz zu spielen und damit den ersten kleinen vermeintlichen Vorteil für die Truderinger zu nutzen.

Das Spiel begann so, wie es sich unsere Trainer erhofft hatten, mit vielen Zweikämpfen, was zwar keinen besonders schönen Fußball bedeutete, aber unsere Löwen gut ins Spiel brachte. Trudering erarbeitete sich die ersten Chancen, die durch Kratzel und Perzlmaier nicht genutzt wurden. Auch Oberpframmern war nach langen Bällen auf ihre Stürmer nicht ungefährlich, doch unsere Verteidigung um Jakob, Bründl und Müllmaier ließ keine Tormöglichkeiten zu. Bis zur 19. Minute, als man kurz vor dem eigenen Strafraum den Angreifer nur durch ein Foul stoppen konnte, was einen Freistoß für die Gäste bedeutete. Den eigentlich harmlos getretenen Freistoß konnte der eingelaufene Oberpframmerner Lechner kurz vor Torwart Pflugbeil vorbeispitzeln, sodass es 0:1 stand. Trudering schüttelte sich kurz und drückte auf den Ausgleich. Weitere gute Chancen blieben ungenutzt, sodass es bis kurz vor dem Halbzeitpfiff dauerte, bis Patrick Koller links im Strafraum durchbrechen konnte und in der Mitte Maximilian Lengauer fand, der den Ball zum vielumjubelten und hochverdienten Ausgleich über die Linie drückte. Mit dem 1:1 ging es dann in die Kabinen.

Zufrieden und unverändert kehrten die Truderinger auf das Feld zurück und machten da weiter, wo sie aufgehört hatten. Die Einstellung und Zweikampfführung der Löwen war heute sensationell, sodass die Gäste über die gesamten 90 Minuten nie richtig ins Spiel fanden. Nach gut einer Stunde brachte Hachtel mit Domabyl und Modrian für Kratzel und Perzlmaier zwei frische Kräfte und gab dem Spiel der Hausherren noch einmal einen Schub. Trudering wollte den Sieg und spielte weiterhin ruhig und konzentriert nach vorne. Bei einem Angriff über den sehr fleißigen Lengauer gab es in der 80. Minute einen Freistoß für Trudering an der Grundlinie. Domabyl brachte den Ball scharf nach innen, wo Torjäger Patrick Koller frei zum Abschluss kam und zum 2:1 traf. Oberpframmern kam mit dem Mut der Verzweiflung noch einmal zu einem der seltenen Abschlüsse, der an den Pfosten ging. Doch es sollte für die Löwen reichen, denn nach einem Befreiungsschlag konnte Modrian den Ball des Pframmerner Torhüters blocken und anschließend ins verlassene Tor einschieben. Damit war das Spiel entschieden und Hachtel nahm mit den Einwechslungen von Kapeller und Garhammer für Koller und Kapsecker noch etwas Zeit von der Uhr. Nach einem Zweikampf mit Lengauer gab es noch einige Gelbe Karten, und Kapeller wurde mit zehn Minuten vom Platz geschickt, aber auch das änderte nichts mehr am Spielstand. Unsere Truderinger feiern die Rückkehr in die Kreisliga mit einem hochverdienten 3:1-Erfolg. Weiter geht es nächste Woche auswärts beim TSV Grasbrunn, wo man direkt die nächsten Punkte einfahren möchte.

Coach Hachtel: "Überragender Auftritt meiner Jungs, die sich auch nach dem Rückstand nicht verunsichern ließen. Jeder hat heute alles reingehauen und mit dieser Einstellung sind wir auch in dieser Liga nur schwer zu schlagen. Zum heutigen Kader kommen noch 2-3 Spieler hinzu, was uns für die nächsten Aufgaben positiv stimmt."