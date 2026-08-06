Auftakt nach Maß für Teglingen und Bawinkel

Der 1. Spieltag der Opti-Wohnwelt-Emslandliga ist eröffnet. Hier gibt's nach und nach alle Spielberichte, Ergebnisse und die wichtigsten Geschichten zum Saisonauftakt, kompakt zusammengefasst.
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Der SV Bawinkel ist mit einem überzeugenden 3:1 (1:0)-Auswärtssieg bei der DJK Eintracht Börger in die neue Emslandliga-Saison gestartet.
Marco Lenger brachte die Gäste nach einer Ecke per Kopf in Führung (33.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Leon Looschen (51.) und Timo Wintels per Kopf nach einem Freistoß (69.) auf 3:0. Börger kam trotz einer Großchance von Mathis Albers lange nicht zurück ins Spiel. Der Treffer von Ole Schürmann in der Nachspielzeit zum 1:3-Endstand blieb nur noch Ergebniskosmetik.
Der SV Teglingen ist erfolgreich in die neue Emslandliga-Saison gestartet. Beim SV Eltern feierte die Mannschaft einen verdienten 3:0 (2:0)-Auswärtssieg.
Johann Schimanski brachte die Gäste mit einem sehenswerten Fallrückzieher früh in Führung (14.), Janis Hagemann erhöhte nach einer halben Stunde auf 2:0. Eltern verteidigte nach der Pause engagiert, fand offensiv aber kaum statt. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Christoph Kleemann kurz vor dem Abpfiff zum 3:0-Endstand (87.).