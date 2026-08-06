Auftakt nach Maß für Teglingen und Bawinkel

Der SV Bawinkel ist mit einem überzeugenden 3:1 (1:0)-Auswärtssieg bei der DJK Eintracht Börger in die neue Emslandliga-Saison gestartet.

Marco Lenger brachte die Gäste nach einer Ecke per Kopf in Führung (33.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Leon Looschen (51.) und Timo Wintels per Kopf nach einem Freistoß (69.) auf 3:0. Börger kam trotz einer Großchance von Mathis Albers lange nicht zurück ins Spiel. Der Treffer von Ole Schürmann in der Nachspielzeit zum 1:3-Endstand blieb nur noch Ergebniskosmetik.