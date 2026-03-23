Auftakt nach Maß für den TSV Kammlach Kreisliga-Spitzenreiter schlägt Mindelheim mit 4:1 +++ Heimertingen bleibt dicht dran +++ Schlusslicht Lamerdingen sendet Lebenszeichen von red · Heute, 18:59 Uhr · 0 Leser

Unwiderstehlich: Paul Filser (Nummer 72) setzte sich im Mindelheimer Strafraum durch und erzielte das vorentscheidende 3:1 gegen den TSV Kammlach. – Foto: Robert Prestele

Der TSV Kammlach bleibt auf Erfolgskurs. Am ersten regulären Spieltag nach der Winterpause feierte der Spitzenreiter der Kreisliga Süd einen 4:1-Erfolg gegen den TSV Mindelheim. Doch der FC Heimertingen bleibt auf Schlagdistanz, nach dem 4:3-Sieg beim TSV Altusried beträgt der Rückstand einen Punkt. Größer ist der Abstand von Schlusslicht FSV Lamerdingen auf die Konkurrenz, doch mit dem 1:0-Sieg gegen den TSV Ottobeuren sendet der FSV ein kräftiges Lebenszeichen.



Schiedsrichter: Maik Seemann (Königsbrunn) - Zuschauer: 250 In der zweiten Halbzeit drehte der Spitzenreiter TSV Kammlach so richtig auf und besiegte den TSV Mindelheim mit 4:1. Anel Junuzovic hatte Mindelheim in der 7. Minute erst einmal in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein anderes Bild: Paul Filser glich in der 48. Minute aus, Manuel Funk stellte nur eine Minute später auf 2:1. Dann wurde es bitter für die Mindelheimer. Niko Hefeleerzielt in der 77. Minute eine Zeitstrafe, die gleich Folgen hatte. Filser erhöhte in der 80. Minute auf 3:1. Kurz nachdem Manuel Zech Gelb-Rot vom Platz musste (90.), nutzte Kammlach die nächste Überzahl noch zum 4:1 durch einen von Fabian Reth verwandelten Elfmeter.Schiedsrichter: Maik Seemann (Königsbrunn) - Zuschauer: 250

Der SV Oberegg feierte gegen die SG Sontheim/Westerheim einen ungefährdeten 2:0-Sieg. Sebastian Huber sorgte in der 25. Minute für das 1:0, als er eine präzise Vorlage von Manuel Eisenschmid verwertete. Nach der Pause sah Westerheims Timo Aurbacher die Gelb-Rote Karte (50.). Das nutzte der SVO, Huber erzielte in der 56. Minute sein zweites Tor, vorbereitet von Markus Maier.

Schiedsrichter: Günter Jall (Haldenwang) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Paulo Kennerknecht (Obergünzburg) - Zuschauer: 150 Der FSV Lamerdingen kann doch noch gewinnen, gegen den TSV Ottobeuren gelang ein 1:0-Sieg. Das einzige Tor des Spiels fiel bereits in der 9. Minute, als Patrick Starker nach einer Vorlage von Maximilian Schweighart zum 1:0 traf. Allen Bemühungen zum Trotz gelang es Ottobeuren nicht, den Ausgleich zu erzielen. In der 89. Minute erhielt Adrian Zuka von TSV Ottobeuren eine Zeitstrafe von zehn Minuten.Schiedsrichter: Paulo Kennerknecht (Obergünzburg) - Zuschauer: 150

Knisternde Spannung im Koppachstadion. Der TSV Altusried verlangte dem FC Heimertingen alles ab, zog aber letztlich mit 3:4 den Kürzeren. Heimertingen ging durch Alexander Link in der 3. Minute in Führung, und als Brian Frei in der 15. Minute auf 0:2 stellte, schien es eine klare Sache zu werden. Doch weit gefehlt, Fabio Difilippo brachte Altusried mit dem 1:2 in der 18. Minute zurück ins Spiel. und Dominik Baldauf glich in der 26. Minute sogar aus. Ein Elfmeter des scheidenden Heimertinger Spielertrainer Christoph Amann bedeutete in der 37. Minute den 2:3-Pausenstand. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Maximilian Mayer (54.) gelang Heimertingen durch Link in der 57. Minute sogar das 2:4. Trotzdem musste der FCH am Schluss wieder bangen, nachdem Ylber Myrta in der 80. Minute auf 3:4 verkürzt hatte.

Schiedsrichter: Simon Kühnlein (Hindelang) - Zuschauer: 90



Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Bad Wurzach) - Zuschauer: 124 In der Nachspielzeit kam der SV Lachen gegen den TV Boos noch zum 2:2 und verhinderte eine Heimniederlage. Fabian Stahl brachte den SVL in der zwölften Minute erst einmal in Führung. Doch Marco Gröner glich für Boos in der 24. Minute aus und traf kurz vor der Halbzeit erneut zum 1:2. Nach den Gelb-Roten Karten für Lachens Leon Schmidt (46.) und den Boos Benedikt Walter (75.) war mehr Raum auf dem Platz. Den nutzte Julian Ottinger in der Nachspielzeit zum Ausgleich, nachdem Patrick Ottinger ihn perfekt bedient hatte.Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Bad Wurzach) - Zuschauer: 124



Schiedsrichter: Jennifer Stützel - Zuschauer: 145 Im D&K-Waldstadion büßte der TV Bad Grönenbach mit dem 2:2 gegen den SC Ronsberg Pukte im Aufstiegsrennen ein. Tim Albat brachte bereits in der vierten Minute Ronsberg in Führung. Samuel Richardson glich nur neun Minuten später für die Gastgeber aus. In der 59. Minute brachte Florian Henkel Bad Grönenbach mit einem cleveren Abschluss in Führung. Doch in der 82. Minute verwandelte Albat einen Elfmeter und sicherte dem SCR den Punkt.Schiedsrichter: Jennifer Stützel - Zuschauer: 145



Schiedsrichter: Ali Aygün (Kaufbeuren) - Zuschauer: 130 ImDer TSV Lautrach-Illerbeuren landete im Abstiegskampf einen 3:0-Erfolg gegen den TSV 1863 Kirchheim. In der 31. Minute gelang Alexander Pertlwieser der erste Treffer, nachdem Tober im Eins-gegen-Eins mit dem Torhüter scheiterte und Pertlwieser den Abpraller eiskalt verwandelte. Nach der Halbzeit gelang ein schöner Spielzug über Merker und Pertlwieser, den Alexander Bischof mit dem 2:0 abschloss. In der 62. Minute machte Tobias Köhl das dritte Tor, als er nach einem Kopfball von Bischof erfolgreich abschloss.Schiedsrichter: Ali Aygün (Kaufbeuren) - Zuschauer: 130

Die DJK SV Ost Memmingen schnupperte am Sieg, kassierte gegen den TV Woringen jedoch ein spätes 2:2. Denis Jelusic brachte die Ostler in der 45. Minute in Führung. Kurz nach der Halbzeit glich Florian Simon für Woringen aus, nachdem Robin Schölhorn clever aufgelegt hatte. Nachdem Viktor Kaiser in der 76. Minute Memmingen wiede rin Führung gebracht hatte, roch alles nach Sieg. Doch in der Nachspielzeit sicherte Christian Lehmann mit einem Kopfballtreffer den Punkt für Woringen.

Schiedsrichter: Alois Hammerschmidt (Kempten) - Zuschauer: 70