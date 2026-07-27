Auftakt nach Maß – FC Freisen feiert Traumstart

Der FC Freisen ist angekommen in der Schröder-Liga Saar – und wie!
Mit einem überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen den FC Rastpfuhl gelingt der Mannschaft von Sascha Schnell und Spielertrainer Nico Purket ein perfekter Einstand in die neue Liga und sammelt damit die ersten drei wichtigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.
Von Beginn an zeigte der FC Freisen, dass er in der neuen Spielklasse angekommen ist.
Bereits in der 8. Minute brachte Torjäger Robin Sooß den FC Freisen per souverän verwandeltem Foulelfmeter früh in Führung. Freisen blieb die spielbestimmende Mannschaft und belohnte sich kurz vor dem Pausenpfiff erneut: Nach einer Ecke fasste sich Dominik Cullmann ein Herz und hämmerte den Ball mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 2:0 in die Maschen (45.).
Auch nach dem Seitenwechsel ließ die Schnelltruppe nichts mehr anbrennen. Nach einem Foul an Dominik Cullmann zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt – und wieder behielt Robin Sooß die Nerven. Mit seinem zweiten Treffer des Tages erhöhte er in der 59. Minute auf 3:0.
Spätestens nach der Roten Karte gegen Rastpfuhls G. Simonetta wegen einer Tätlichkeit (70.) war die Partie entschieden. Freisen nutzte die Überzahl konsequent aus: Nach einer starken Vorarbeit von Robin Sooß schnürte Dominik Cullmann in der 79. Minute seinen Doppelpack und stellte den verdienten 4:0-Endstand her.