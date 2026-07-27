Auftakt nach Maß – FC Freisen feiert Traumstart von Florian Schröck · Heute, 00:50 Uhr · 0 Leser

Der FC Freisen ist angekommen in der Schröder-Liga Saar – und wie!

Mit einem überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen den FC Rastpfuhl gelingt der Mannschaft von Sascha Schnell und Spielertrainer Nico Purket ein perfekter Einstand in die neue Liga und sammelt damit die ersten drei wichtigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Von Beginn an zeigte der FC Freisen, dass er in der neuen Spielklasse angekommen ist. Bereits in der 8. Minute brachte Torjäger Robin Sooß den FC Freisen per souverän verwandeltem Foulelfmeter früh in Führung. Freisen blieb die spielbestimmende Mannschaft und belohnte sich kurz vor dem Pausenpfiff erneut: Nach einer Ecke fasste sich Dominik Cullmann ein Herz und hämmerte den Ball mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 2:0 in die Maschen (45.).