Auftakt nach Maß: Das Leder rollt wieder!

Wer schnappt sich die ersten Derby-Punkte?

Am Freitagabend wird die neue Spielzeit feierlich eröffnet. Dabei empfängt die SpVgg Neuching die Gäste vom SV Eintracht 60 Berglern zum ersten Tanz auf dem Rasen. Nur eine Stunde später brennt das Flutlicht in der Kiesgrubenarena, wo der FC Forstern die Bezirksliga-Reserve des FC Langengeisling II fordert. Am Samstag geht das Torspektakel in der Region direkt weiter. Hierbei misst sich der TSV Dorfen II auf heimischer Anlage mit der SpVgg Eichenkofen im Kampf um den perfekten Start.

Flutlicht-Kracher oder Sonntagsspektakel: Wer patzt zuerst?

Der Fußball-Sonntag liefert dann die geballte Ladung Action auf den Plätzen. Der TSV St. Wolfgang bittet die DJK Ottenhofen zum heißen Tanz auf den Hauptplatz. Zeitgleich rollt das Leder bei der Partie zwischen dem SC Kirchasch und dem TSV Aspis Taufkirchen. Im Fokus des Wochenendes steht jedoch das absolute Topspiel, in dem der FC SF Eitting den ambitionierten FC Herzogstadt zum ultimativen Kräftemessen empfängt. Abgerundet wird dieser geschichtsträchtige erste Spieltag schließlich in der Moos-Arena, wo der TuS Oberding die Mannschaft von Türk Gücü Erding zum packenden Schlagabtausch bittet.