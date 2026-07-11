 2026-07-09T13:54:06.091Z

Ligavorschau

Auftakt nach Maß: Das Leder rollt wieder!

Der Ball rollt wieder: Spektakel zum Saisonstart

von Helmut Kampa · Heute, 10:32 Uhr · 0 Leser

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Kreisklasse 4
Eitting
SV Berglern
FC Forstern
FC Herzogstadt

Am ersten Spieltag der Kreisklasse 4 Donau/isar brennt die Liga direkt auf Hochspannung und packende Derbys.

Wer schnappt sich die ersten Derby-Punkte?
Am Freitagabend wird die neue Spielzeit feierlich eröffnet. Dabei empfängt die SpVgg Neuching die Gäste vom SV Eintracht 60 Berglern zum ersten Tanz auf dem Rasen. Nur eine Stunde später brennt das Flutlicht in der Kiesgrubenarena, wo der FC Forstern die Bezirksliga-Reserve des FC Langengeisling II fordert. Am Samstag geht das Torspektakel in der Region direkt weiter. Hierbei misst sich der TSV Dorfen II auf heimischer Anlage mit der SpVgg Eichenkofen im Kampf um den perfekten Start.
Flutlicht-Kracher oder Sonntagsspektakel: Wer patzt zuerst?
Der Fußball-Sonntag liefert dann die geballte Ladung Action auf den Plätzen. Der TSV St. Wolfgang bittet die DJK Ottenhofen zum heißen Tanz auf den Hauptplatz. Zeitgleich rollt das Leder bei der Partie zwischen dem SC Kirchasch und dem TSV Aspis Taufkirchen. Im Fokus des Wochenendes steht jedoch das absolute Topspiel, in dem der FC SF Eitting den ambitionierten FC Herzogstadt zum ultimativen Kräftemessen empfängt. Abgerundet wird dieser geschichtsträchtige erste Spieltag schließlich in der Moos-Arena, wo der TuS Oberding die Mannschaft von Türk Gücü Erding zum packenden Schlagabtausch bittet.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TSV St. Wolfgang
TSV St. WolfgangSt. Wolfgang
DJK Ottenhofen
DJK OttenhofenOttenhofen
15:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SC Kirchasch
SC KirchaschKirchasch
TSV Aspis Taufkirchen
TSV Aspis TaufkirchenA Taufkirche
15:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
FC SF Eitting
FC SF EittingEitting
FC Herzogstadt
FC HerzogstadtFC Herzogstadt
15:00

Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr
SpVgg Neuching
SpVgg NeuchingSpVgg Neuchi
SV Eintracht 60 Berglern
SV Eintracht 60 BerglernSV Berglern
19:00

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
FC Forstern
FC ForsternFC Forstern
FC Langengeisling
FC LangengeislingLangengeislg II
20:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Oberding
TuS OberdingTuS Oberding
Türk Gücü Erding
Türk Gücü ErdingTrk Gücü Erd
15:00

Sa., 15.08.2026, 16:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen II
SpVgg Eichenkofen
SpVgg EichenkofenEichenkofen
16:00