Auftakt nach Maß: Das erste Bild der Bezirksliga Ost

Der Ball rollt wieder in der Bezirksliga Oberbayern Ost. Nach dem ersten Spieltag ist die Tabelle zwar noch eine reine Momentaufnahme mit geringer Aussagekraft für das Saisonende, doch die ersten Weichen sind gestellt. Da wir uns in der Vorrunde befinden, ist aktuell noch das Torverhältnis das ausschlaggebende Kriterium für die exakte Platzierung, bevor ab der Rückrunde der direkte Vergleich greift. Während fünf Teams mit einem perfekten Dreier optimal aus den Startlöchern gekommen sind, finden sich andere bereits am Tabellenende wieder. Ein Blick auf das erste Klassement und die kommenden Duelle der noch jungen Spielzeit.
Nach dem perfekten Start stehen der SV Aschau am Inn (1. Platz, 3 Punkte) und der SV Bruckmühl (2. Platz, 3 Punkte) ganz oben. Mit jeweils fulminanten 4:0-Erfolgen am ersten Spieltag sicherten sich beide Teams aufgrund der identischen Tordifferenz die Spitzenplätze. Aschau besetzt damit den extrem wertvollen ersten Tabellenplatz, der am Saisonende den direkten Aufstieg in die Landesliga bedeuten würde. Bruckmühl teilt sich diesen statistischen Silberrang spiegelbildlich und nimmt den Platz ein, der nach Saisonende zur Aufstiegsrelegation berechtigt.
Dicht auf den Fersen folgt der FC Töging (3. Platz, 3 Punkte). Mit einem souveränen 2:0-Erfolg beim SV Miesbach hielten die Töginger die Null und positionieren sich im oberen Viertel der Tabelle auf einem gesicherten Platz. Die Spitzengruppe wird durch den TSV Dorfen (4. Platz, 3 Punkte, 3:2 Tore) und den FC Langengeisling (5. Platz, 3 Punkte, 2:1 Tore) komplettiert. Beide Vereine fuhren nach hart umkämpften Siegen wichtige Dreier ein und verbuchen einen perfekten Start auf einem gesicherten Mittelfeldplatz.
Das Tabellenmittelfeld: Punkteteilung zum Auftakt
Im gesicherten Mittelfeld rangieren die Teams, die sich zum Saisonauftakt mit einem Unentschieden begnügen mussten. Der TuS Prien am Chiemsee (6. Platz, 1 Punkt), der SV Walpertskirchen (7. Platz, 1 Punkt), der TSV Ampfing (8. Platz, 1 Punkt) und Peterskirchen (9. Platz, 1 Punkt) trennten sich in ihren jeweiligen Partien jeweils mit einem 1:1-Remis. Sie nehmen damit exakt schrittgleich die mittleren gesicherten Plätze ein.
Eine absolute Sonderrolle nimmt derweil der SB DJK Rosenheim (10. Platz, 0 Punkte, 0:0 Tore) ein. Da die Rosenheimer am ersten Spieltag spielfrei waren, reihen sie sich vorerst ohne eigenen Einsatz auf dem letzten absolut gesicherten Platz ein, ohne direkt nach unten blicken zu müssen.
Die Gefahrenzone: Früher Druck im Tabellenkeller
Am härtesten traf der Saisonauftakt die Mannschaften ab Platz elf, da in der Bezirksliga Oberbayern Ost eine verschärfte Abstiegsregelung mit insgesamt vier Relegationsplätzen und einem direkten Abstiegsplatz gilt. Der TuS Holzkirchen (11. Platz, 0 Punkte) kassierte eine knappe 2:3-Niederlage gegen Dorfen. Aufgrund der mehr erzielten Tore steht das Team hauchdünn auf dem ersten von vier Abstiegsrelegationsplätzen.
Dahinter folgen die punktgleichen Mannschaften, die sich wegen des schlechteren Torverhältnisses ebenfalls auf den gefährlichen Relegationsplätzen wiederfinden: Der TSV Zorneding (12. Platz, 0 Punkte) belegt nach einem 1:2 den zwölften Rang. Der SV Miesbach (13. Platz, 0 Punkte) rangiert nach der 0:2-Heimpleite gegen Töging auf Platz 13. Den letzten Relegationsplatz belegt der TuS Raubling (14. Platz, 0 Punkte), dessen 0:4-Auftaktpleite den vorletzten Platz bedeutet. Das aktuelle Tabellenschlusslicht bildet der SV Reichertsheim (15. Platz, 0 Punkte). Die deutliche 0:4-Niederlage gegen den Spitzenreiter Aschau spült den Verein am ersten Spieltag auf den einzigen direkten Abstiegsplatz.
Vorschau auf den 2. Spieltag: Die nächsten Duelle
- TSV Dorfen vs. SV Walpertskirchen (Fr., 31.07.26, 18:30 Uhr)
Der viertplatzierte TSV Dorfen will nach dem torreichen 3:2-Auftaktsieg nachlegen. Walpertskirchen bringt nach dem 1:1 gegen Ampfing den ersten Zähler mit und versucht, den Traumstart der Hausherren zu bremsen.
- SV Reichertsheim vs. Peterskirchen (Fr., 31.07.26, 19:30 Uhr)
Wiedergutmachung steht beim SV Reichertsheim auf dem Plan. Nach der bitteren 0:4-Klatsche gegen den Tabellenführer brennt das Schlusslicht auf die ersten Punkte. Peterskirchen reist mit dem Rückenwind eines soliden 1:1-Unentschiedens an.
- FC Töging vs. TSV Zorneding (Fr., 31.07.26, 20:00 Uhr)
Der drittplatzierte FC Töging kann nach dem souveränen 2:0-Sieg befreit aufspielen. Ganz anders der TSV Zorneding: Nach der knappen 1:2-Niederlage zum Auftakt stehen die Gäste auf einem Relegationsplatz und brauchen dringend Zählbares.
- SB DJK Rosenheim vs. TuS Holzkirchen (Fr., 31.07.26, 20:00 Uhr)
Kaltstart für Rosenheim! Nach dem spielfreien ersten Wochenende greift die DJK nun endlich ins Geschehen ein. Der TuS Holzkirchen reist nach dem knappen 2:3 gegen Dorfen mit Wut im Bauch an und will die Abstiegszone sofort wieder verlassen.
- SV Bruckmühl vs. SV Aschau am Inn (Sa., 01.08.26, 14:00 Uhr)
Das absolute Topspiel des Wochenendes! Der Zweite empfängt den Ersten. Beide Teams fegten ihre Gegner zum Auftakt mit 4:0 vom Platz. Hier entscheidet sich im direkten Duell, wer die alleinige Tabellenführung übernimmt.
- TSV Ampfing vs. SV Miesbach (Sa., 01.08.26, 15:00 Uhr)
Ampfing holte am ersten Spieltag ein achtbares 1:1-Remis und will nun zu Hause den ersten Dreier einfahren. Für den SV Miesbach gilt es nach dem 0:2 gegen Töging, den Fehlstart abzuwenden und den Relegationsplatz zu verlassen.
- FC Langengeisling vs. TuS Raubling (Sa., 01.08.26, 18:00 Uhr)
Langengeisling feierte einen perfekten Einstand (2:1) und schnuppert an den Spitzenplätzen. Zu Gast ist der angeschlagene TuS Raubling, der nach dem heftigen 0:4 gegen Bruckmühl dringend defensive Stabilität finden muss.