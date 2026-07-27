Auftakt nach Maß: Das erste Bild der Bezirksliga Ost Erste Momentaufnahme: Wer glänzt zum Start, wer patzt? von Helmut Kampa · Heute, 17:25 Uhr · 0 Leser

Der Ball rollt wieder in der Bezirksliga Oberbayern Ost. Nach dem ersten Spieltag ist die Tabelle zwar noch eine reine Momentaufnahme mit geringer Aussagekraft für das Saisonende, doch die ersten Weichen sind gestellt. Da wir uns in der Vorrunde befinden, ist aktuell noch das Torverhältnis das ausschlaggebende Kriterium für die exakte Platzierung, bevor ab der Rückrunde der direkte Vergleich greift. Während fünf Teams mit einem perfekten Dreier optimal aus den Startlöchern gekommen sind, finden sich andere bereits am Tabellenende wieder. Ein Blick auf das erste Klassement und die kommenden Duelle der noch jungen Spielzeit.

Die Spitzengruppe: Aufstiegsträume und Relegationshoffnungen

Nach dem perfekten Start stehen der SV Aschau am Inn (1. Platz, 3 Punkte) und der SV Bruckmühl (2. Platz, 3 Punkte) ganz oben. Mit jeweils fulminanten 4:0-Erfolgen am ersten Spieltag sicherten sich beide Teams aufgrund der identischen Tordifferenz die Spitzenplätze. Aschau besetzt damit den extrem wertvollen ersten Tabellenplatz, der am Saisonende den direkten Aufstieg in die Landesliga bedeuten würde. Bruckmühl teilt sich diesen statistischen Silberrang spiegelbildlich und nimmt den Platz ein, der nach Saisonende zur Aufstiegsrelegation berechtigt. Dicht auf den Fersen folgt der FC Töging (3. Platz, 3 Punkte). Mit einem souveränen 2:0-Erfolg beim SV Miesbach hielten die Töginger die Null und positionieren sich im oberen Viertel der Tabelle auf einem gesicherten Platz. Die Spitzengruppe wird durch den TSV Dorfen (4. Platz, 3 Punkte, 3:2 Tore) und den FC Langengeisling (5. Platz, 3 Punkte, 2:1 Tore) komplettiert. Beide Vereine fuhren nach hart umkämpften Siegen wichtige Dreier ein und verbuchen einen perfekten Start auf einem gesicherten Mittelfeldplatz.