Auftakt nach Maß

– Foto: Janine Volbert

Die Orlastädter mit ihren beiden Neuzugängen in der Startformation fanden zunächst besser in diese Begegnung. Bernhard Grimm versuchte es als Erster, aber sein Schuss ging am kurzen Pfosten ins Toraus (3.). Es dauerte zehn Minuten, bevor der Vizemeister, der ohne Transferneuzugang Schwerdt anreiste, vor dem Neustädter Tor auftaucht und der Kopfball von Hädrich, nach einer Ecke am langen Pfosten vorbeistrich. Kurz darauf versuchte es Neustadts' Neuzugang Niklas Jahn über die rechte Seite nach Zuspiel von Robin Engler, aber auch sein Schlenzer verfehlte das Ziel nur knapp (11.). Die Blau-Weißen drückten die Arnstädter tief in ihre eigene Hälfte, so dass Ausflüge über die Mittellinie in Richtung Neustädter Gehäuse, Mangelware blieben. Abwehrchef Varnhagen hatte alle Hände voll zu tun, seine Abwehrreihe dicht zu halten. In der 20. Minute konnte er aber auch nicht mehr eingreifen. Peter Wittwer erobert im Mittelfeld den Ball, legt auf Robin Engler weiter, der sieht Josia Walther, der mit seinem Pass in die Spitze startete und im Abschluss Torhüter Knoll keine Abwehrchance lässt (1:0). Robin Engler verpasst aus 3 Metern zentral vor dem Tor stehend, kurz darauf die Eingabe von Elia Walther nur um Haaresbreite (25.). Das hätte das 2:0 sein können. Das hatte dann der Torschütze des ersten Neustädter Saisontreffers erneut auf dem Fuß. Den Schuss von Elia Walther ins kurze Eck kann Torhüter Knoll noch parieren, aber beim Abpraller , der zu Josia Walther kommt wäre er wohl machtlos gewesen. Sein Strahl von der Strafraumgrenze streicht nur um wenige Zentimeter über den Querbalken (32.). Von den Arnstädtern kam in der 1. Hälfte erschreckend wenig, so dass die knappe Führung auch völlig verdient in Ordnung ging. Robin Engler hatte praktisch mit dem Pausenpfiff noch die große Möglichkeit die Führung auszubauen, aber er trifft den Ball aus 5 Metern nicht optimal (45.).

Mit Beginn der zweiten Hälfte wechselte Arnstadts' Trainer Hauswald mit Menge und Hoffmann zwei Neue ein und die Gäste wurden nun mutiger. 10 Minuten nach Wiederbeginn begann die beste Phase der Bachstädter. In diese Phase fiel dann der zweiten Neustädter Treffer. Der von Elia Walther getretene Freistoß findet im Zentrum Peter Wittwer, der das Spielgerät über die Linie bugsiert (2:0, 62.). Nach 65 Minuten wechselt dann Trainer Jürgen Walther das erste mal für die Orlastädter. Vom Feld gingen die Walther- Brüder Josia und Elia und dafür kam der dritte Walther, Moses, auf das Feld, gemeinsam mit Felix Künzel. Das sollte sich dann als glückliches Händchen erweisen. Der Neuzugang Azad Kacar klärt den Ball auf den Kopf von Robin Engler, seine Verlängerung sieht Felix Künzel dann in vorderster Position und der Überzahlangriff wird souverän mit dem dritten Neustädter Treffer abgeschlossen (3:0, 70.). Den Rest der Partie spielten die Walther-Schützlinge dann routiniert runter und ließen auch keine zwingende Chance des letztjährigen Vizemeisters mehr zu.