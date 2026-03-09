Auftakt nach Maß von Benjamin Seidel · Heute, 17:26 Uhr · 0 Leser

Tobias Roßner – zweifacher Torschütze und Mann des Spiels. – Foto: Lea Wiedemann

Nach der Winterpause startete Grün-Weiß Baiershofen mit einem Nachholspiel gegen die SpVgg Bachtal in die Rückrunde und feierte vor 170 Zuschauern einen überzeugenden 5:2-Heimsieg. Nach einer anständigen Vorbereitung zeigte die Mannschaft ihre bisher beste Saisonleistung und belohnte sich mit einem wichtigen Erfolg im Abstiegskampf. Von Beginn an präsentierten sich die Grün-Weißen engagiert und spielfreudig. Baiershofen erspielte sich zahlreiche gute Möglichkeiten, ließ diese jedoch ungenutzt. Trotz klarer Chancenüberlegenheit ging es daher torlos in die Halbzeitpause.

Wie so oft kam es dann anders - mit ihrer ersten echten Torchance gingen die Gäste kurz nach der Pause durch Steffen Schießle in der 47. Minute mit 0:1 in Führung. Die Heimelf ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und blieb weiter auf dem Gaspedal. Die Belohnung folgte schnell: Der sehr auffällige Youngster Tobias Roßner erzielte in der 52. Minute den 1:1-Ausgleich. In der 61. Minute brachte Samuel Micheler die Hausherren nach einem Kopfball mit 2:1 in Führung.