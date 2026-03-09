Auftakt nach Maß

Nach der Winterpause startete Grün-Weiß Baiershofen mit einem Nachholspiel gegen die SpVgg Bachtal in die Rückrunde und feierte vor 170 Zuschauern einen überzeugenden 5:2-Heimsieg. Nach einer anständigen Vorbereitung zeigte die Mannschaft ihre bisher beste Saisonleistung und belohnte sich mit einem wichtigen Erfolg im Abstiegskampf.
Von Beginn an präsentierten sich die Grün-Weißen engagiert und spielfreudig. Baiershofen erspielte sich zahlreiche gute Möglichkeiten, ließ diese jedoch ungenutzt. Trotz klarer Chancenüberlegenheit ging es daher torlos in die Halbzeitpause.
Wie so oft kam es dann anders - mit ihrer ersten echten Torchance gingen die Gäste kurz nach der Pause durch Steffen Schießle in der 47. Minute mit 0:1 in Führung.
Die Heimelf ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und blieb weiter auf dem Gaspedal. Die Belohnung folgte schnell: Der sehr auffällige Youngster Tobias Roßner erzielte in der 52. Minute den 1:1-Ausgleich. In der 61. Minute brachte Samuel Micheler die Hausherren nach einem Kopfball mit 2:1 in Führung.
Doch erneut kamen die Gäste quasi aus dem Nichts zurück ins Spiel. Mit ihrer zweiten echten Torchance gelang Tim Liepert in der 68. Minute mit einem sehenswerten Abschluss das 2:2.
Die Antwort der Schlumberger-Elf ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur sechs Minuten später stellte Tobias Roßner die erneute Führung her. Als wiederum nur vier Minuten später Christopher Rößle auf 4:2 erhöhte – der sonst eher selten als Torschütze in Erscheinung tretende Abwehrspieler traf sehenswert – waren die Weichen endgültig auf Sieg gestellt. Den Schlusspunkt setzte schließlich der eingewechselte Christoph Joas in der 82. Minute mit dem Treffer zum 5:2-Endstand.
Am kommenden Sonntag reist Baiershofen zum SV Holzheim und will dort an die starke Leistung anknüpfen, um weiter im Kampf gegen den Abstieg zu punkten.