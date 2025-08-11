– Foto: Janine Volbert

Auftakt nach Maß Der erste Spieltag der neue Saison ist gespielt, nach 90 Minuten Spielzeit steht ein klarer Sieg gegen den Aufsteiger Gera-Westvororte.

Niemand wusste so richtig, wo man steht. Vorbereitung auf die Saison ist das eine, der Wettkampf um Punkte ist das Andere.

Blau-Weiß-Trainer Jürgen Walther mahnte im Vorhinein, die Kicker aus Gera nicht zu unterschätzen. Er erwartete eine körperlich präsente Mannschaft, die als Einheit den Orlastädtern weh tun könnte. Man kannte sich aus Testspielen der Vorsaison, in denen die Orlastädter nicht immer erfolgreich agierten. Vor Jahresfrist unterlag man z.B. im Sportpark mit 1:4 Toren. Blau-Weiß ‘90 übernahm sofort die Initiative. Josia Walthers Eingabe fand im Zentrum noch keinen Abnehmer (4.) und Bruder Elia versucht es von der Strafraumkante, sein Versuch streicht knapp über das Tor (7.). Die Neustädter hatten mehr vom Spiel, während Westvororte sich vornehmlich auf die Defensive konzentrierte, die Räume verengten und mit langen Bällen versuchten Nadelstiche zu setzen. Die Orlastädter setzten die Scheubengrobsdorfer immer wieder unter Druck. Peter Wittwer schickt mit einem Zuckerpass Josia Walther, der aber Torhüter Thrum nicht überwinden kann (18.). Erneut sticht die Kombination Peter Wittwer Josai Walther, diesmal kann er den Torhüter überwinden, aber der Ball klatscht vom Innenpfosten zurück ins Spielfeld (36.). Kurz darauf ist es dann endlich so weit. Ausgangspunkt ist erneut Peter Wittwer, dessen Eingabe von Links Robin-Lee Engler aufnimmt, seine Gegenspieler narrt und auf den besser postierten Bernhard Grimm ablegt. Der erste Neustädter Treffer der neuen Saison ist markiert und der Favorit geht in Führung (1:0, 41.). Die geneigten Zuschauer wähnten sich schon in der Halbzeitpause, vielleicht auch der junge Ramizi Talabidi, dessen Rückpass in der Nachspielzeit von Rehnelt erahnt wird. Den ersten Versuch kann Geburtstagskind Maximilian Paul noch parieren, aber beim Abpraller der von Neuzugang Hoyer verwertet wird, ist er machtlos (1:1, 45+1). So nährte der Ausgleich beim Aufsteiger die Hoffnung, ähnlich wie in den letzten Begegnungen etwas zählbares aus der Orlastadt mitzunehmen.

Nach Wiederbeginn erhöht der Gastgeber den Druck auf den Liganeuling und die Spieluhr hatte noch keine fünf Umdrehungen absolviert, als Elia Walther von der rechten Seite in den Strafraum eindringt, den guten Torhüter Thrum mit einer Finte noch düpiert und damit die erneute Neustädter Führung markieren kann (2:1, 50.). Nur vier Minuten später lässt Kapitän Robin-Lee Engler den letzten Mann der Gäste aussteigen, passt auf Josia Walther, der den dritten Treffer erzielen müsste, aber sein Versuch geht nur um Zentimeter am Tor von Thrum vorbei (54.). Westvororte meldet sich nun im Spiel an und hat mit Hoyer die Möglichkeit, dessen Versuch aber am langen Pfosten vorbei streicht (58.). Danach versucht Klotz sein Glück, sieht aber mit Maximilian Paul einen Widersacher, der den erneuten Geraer Ausgleich zu verhindern weiss (60.). Die Blau-Weißen ließen die Flügel ein wenig schleifen, so das die Gästejetzt besser im Spiel waren. Mit den Einwechselungen von Felix Künzel, Tobias Grau und Neuzugang Hannes Kühnel zogen die Orlastädter das Tempo wieder an. Elia Walther war dann Ausgangspunkt für die nächste gute Szene. Sein Eindringen in den Strafraum der Scheubengrobsdorfer kann der kurz zuvor eingewechselte Castro da Silva nur mit einem Foul stoppen. Den fälligen Strafstoß verwandelt Kapitän Robin-Lee Engler schlitzohrig (3:1, 71.). Felix Künzel hat dann die Entscheidung auf dem Fuß, als er einen Konter der Neustädter fast mit dem vierten Treffer abschließt, aber Torhüter Thrum erahnt seinen Lupfer und pflückt sich den Ball aus der Luft (76.). Die Entscheidung bleibt dann Bernhard Grimm vorbehalten, der die getimte Ecke von Elia Walther völlig allein gelassen per Kopf ins Tor wuchtet und damit Doppeltorschütze der Blau-Weißen wird (4:1, 86.). 239 Zuschauer fanden trotz Schuleinführung und SMS den Weg in den Sportpark und sahen eine gute Partie bei bestem Fussballwetter. Mit dem klaren Auftaktsieg holen sich die Orlastädter Selbstvertrauen für die kommende schwere Pokalaufgabe bei Schott Jena und so ganz nebenbei die erste Tabellenführung der Verbandsliga in der Saison 25/26. Eine schöne Momentaufnahme in der noch sehr jungen Saison. Adiv