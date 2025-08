Auftakt nach Maß

Einen Einstand nach Maß feierte die SG Hirzw./Welschb. Stennw. beim 5:1-Heimsieg gegen den VfB Heusweiler. Der SV Wustweiler hingegen kassierte bei seiner Ligapremiere gegen den FC Uchtelfangen eine derbe 2:4-Klatsche. SVW-Trainer Engin Yalcin zum Auftakt seiner Mannschaft: "Heute waren wir in den Zweikämpfen nicht so präsent. Die Rote Karte für uns, resultierend aus der 45. Minute, spielte dem FCU natürlich in die Karten. In den kommenden Spielen kann es nur besser werden."

Der Aufsteiger aus Niederkirchen hatte beim 0:5 gegen den Absteiger aus der Verbandsliga, die SG Scheuern-Steinb./Dörsdorf, nicht den Hauch einer Chance. Der erste Tabellenführer der neuen Saison heißt FC Kutzhof. Die Mannen um Janik Bellia und Steven Vogl fertigten den FV Eppelborn II mit 6:0 ab. Dabei gelang FCK-Spieler Benjamin Korek in der Schlussphase ein lupenreiner Hattrick.