Auftakt mit vielen offenen Fragen

Mit dem ersten Spieltag der neuen Saison in der Bezirksliga Hannover 3 starten am Wochenende gleich mehrere Teams mit frischem Selbstvertrauen – und andere mit der klaren Aufgabe, sich nach holprigen Testspielen schnell zu stabilisieren.

Morgen, 14:30 Uhr FC Springe FC Springe TSV Goltern Goltern 14:30

Der FC Springe geht mit einer ambitionierten Ausrichtung in die neue Saison und möchte im Heimspiel gegen den TSV Goltern sofort ein Zeichen setzen. Goltern dürfte ein unangenehmer Gegner werden.

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr TSV Kirchdorf am Deister Kirchdorf TSV Luthe TSV Luthe 14:00



Der Aufsteiger aus Kirchdorf empfängt mit dem TSV Luthe einen Gegner, der mitten in einem größeren Umbruch steckt. Luthe-Trainer David Oehmigen gibt sich vor dem Saisonstart kämpferisch: „Wir fahren selbstbewusst hin und wollen versuchen, ein gutes Spiel zu machen und drei Punkte aus Kirchdorf mitzunehmen. Wir müssen vom ersten Spieltag an gleich da sein und wollen das auch.“ Trotz personeller Veränderungen und durchwachsener Testspiele rechnet er mit einem Duell auf Augenhöhe. Kirchdorf setzt dagegen auf den Heimvorteil und die Euphorie des Aufstiegs.

Die Neuauflage des Pokalduells vom vergangenen Wochenende, das Arnum mit 5:3 für sich entschied, verspricht erneut hohen Unterhaltungswert. Arnumer Trainer Maximilian Abels erwartet ein offenes Spiel: „Ich hoffe, dass es ein bisschen weniger emotionsgeladen von Ihme-Rolovener Seite ist als das Pokalspiel und wir den ersten Dreier eintüten können. Wir spielen dort wie schon im Pokal voll auf Sieg.“ Während Ihme-Roloven auf eine konzentrierte Defensivleistung setzt, will Arnum den Schwung des Pokalerfolgs nutzen, um gleich in der Spitzengruppe Fuß zu fassen.





Für Rehren steht der Heimauftakt gegen die spielstarke Elf aus Wunstorf an. Während der MTV auf kämpferische Tugenden und die Unterstützung der eigenen Fans setzt, will Türkspor die Euphorie aus der Vorsaison mitnehmen. Ein erster Härtetest für beide Seiten.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr SV Gehrden Gehrden TV Jahn Leveste 1922 TV Jahn 15:00



Gehrden empfängt mit Leveste einen Gegner, der vor allem über seine Physis ins Spiel kommt. Die Hausherren wollen mit kombinationssicherem Fußball dagegenhalten und setzen auf eine frühe Führung, um das Spiel zu kontrollieren. Leveste hingegen dürfte auf Standardsituationen und schnelle Konter lauern.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr SC Rinteln 1911 SC Rinteln FC Eldagsen FC Eldagsen 15:00



Der SC Rinteln erwartet mit Eldagsen einen der beiden Absteiger aus der Landesliga. Für die Gäste geht es darum, schnell in der neuen Spielklasse Fuß zu fassen. Die individuelle Qualität spricht leicht für Eldagsen, doch die Eingewöhnung an die Liga könnte ein Faktor werden.



Enzen startet gegen die zweite Mannschaft aus Egestorf-Langreder, die traditionell mit einer Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Kräften antritt. Die Gastgeber wollen über ihre Heimstärke punkten, während die Gäste auf taktische Disziplin und Tempo im Angriff setzen.



Zum Abschluss des Spieltags kommt es zum Duell des Aufsteigers Lindhorst mit dem zweiten Landesliga-Absteiger Pattensen. Während Lindhorst auf die Euphorie des Aufstiegs baut, reist Pattensen mit dem klaren Anspruch an, sofort um den Wiederaufstieg mitzuspielen. Ein frühes Tor könnte hier richtungsweisend werden.