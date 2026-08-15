Auftakt mit Titelchance

– Foto: Björn Kaisen

Die neue Spielzeit beginnt für die Frauen des VfL Wolfsburg mit einer Aufgabe auf höchstem Niveau. Im Google Pixel Supercup treffen die Wölfinnen am Samstagabend im Audi Sportpark in Ingolstadt auf den FC Bayern München. Anstoß ist um 19.30 Uhr. Für beide Mannschaften ist das Duell nicht nur die erste Titelentscheidung der Saison, sondern zugleich ein früher Gradmesser für die kommenden Monate.

Der FC Bayern hat seine Vorbereitung mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen. Bei der Einweihung der neuen Heimspielstätte im Sportpark Unterhaching setzte sich der deutsche Meister mit 2:0 gegen Paris FC durch. Stürmerin Klara Bühl sprach anschließend von einem positiven Auftritt, der zusätzliches Selbstvertrauen gegeben habe.

Rund 8.000 Tickets sind bislang verkauft. Die Partie wird im Free-TV bei DF1 sowie bei Magenta Sport und DFB.TV übertragen.

Am Kader hat sich im Sommer vergleichsweise wenig verändert. Eine wichtige Ausnahme ist Georgia Stanway, die den Klub in Richtung FC Arsenal verlassen hat. Ansonsten kann Barcala auf eine eingespielte Mannschaft zurückgreifen, die in der vergangenen Saison das Double gewann.

Zuvor hatte sich die Mannschaft von Trainer José Barcala gegen den 1. FC Nürnberg schwergetan und zweimal einen Rückstand aufholen müssen. Die Partie endete 2:2. Während der Vorbereitung reiste der FC Bayern zudem für sechs Tage nach Tokio und besiegte dort RB Omiya Ardija mit 4:1.

Auch der VfL geht mit Rückenwind in den ersten Pflichtspieltermin. Die Mannschaft von Stephan Lerch gewann zuletzt ihre Tests gegen RB Leipzig und Werder Bremen jeweils mit 3:1. Die Vorbereitung verlief damit auch ergebnistechnisch erfolgreich.

Für zusätzliche Qualität im Angriff sorgt Neuzugang Lara Prasnikar. Die slowenische Nationalspielerin, die erst in dieser Woche zum VfL stieß, ist bereits für den Supercup spielberechtigt. Aufgrund ihres Spielrhythmus in den USA konnte die 28-Jährige zuletzt durchgehend trainieren.

„Sie hat aufgrund des anderen Spielplans in den USA zuletzt voll trainieren können und ist im Rhythmus“, sagte Lerch. Prasnikar müsse zwar zunächst in Wolfsburg ankommen, kenne die Bundesliga aber bereits aus ihrer Zeit in Frankfurt und Potsdam. „Mit ihrer Qualität wird sie uns definitiv weiterhelfen.“

Lerch erwartet einen „Sahnetag“

Die Ausgangslage sieht der Wolfsburger Trainer dennoch klar. Die Favoritenrolle liege beim FC Bayern. „Wir brauchen einen Sahnetag gegen den FC Bayern, um am Ende den Titel gewinnen zu können“, sagte Lerch.

Seine Mannschaft soll trotz des frühen Saisonzeitpunkts mutig auftreten und die Partie möglichst lange offenhalten. Dass noch nicht sämtliche Abläufe perfekt funktionieren werden, gehört für den Trainer zur Ausgangslage: „Wir haben uns vorgenommen, bei uns zu bleiben und dem FC Bayern die Stirn zu bieten.“

Personell muss Lerch dabei auf mehrere Spielerinnen verzichten. Lena Lattwein, Cecilie Floe Nielsen und Giovanna Hoffmann stehen ebenso nicht zur Verfügung wie Kessya Bussy, die zuletzt angeschlagen war. Sie konnte inzwischen wieder mit der Mannschaft trainieren, gehört aber noch nicht zum Kader. Smilla Vallotto fällt wegen muskulärer Probleme aus.

Für Wolfsburg ist der Supercup mehr als eine Gelegenheit auf den ersten Titel. Schon bald folgen die Qualifikation zur UEFA Women’s Champions League und der Bundesligaauftakt. Entsprechend wichtig sind die Erkenntnisse aus dem Duell mit dem amtierenden Meister.

„Es ist für uns klasse, dass wir jetzt gegen den FC Bayern, ein absolutes Top-Team in Europa, spielen können“, sagte Lerch. Die Partie werde zeigen, woran die Mannschaft in den nächsten Wochen weiterarbeiten müsse. Trotz der klaren Favoritenrolle des Gegners will der VfL dabei ein Zeichen setzen.

„Wir werden alles auf dem Platz lassen“, kündigte Lerch an. Der erste Titel der Saison ist damit für Wolfsburg zugleich die erste große Bewährungsprobe.