Auftakt mit Spannung: Hallenkreismeisterschaften starten in Biberach

In Gruppe 1 gilt die SGM Ringschnait/Mittelbuch als Favorit. Der Tabellendritte der Bezirksliga Oberschwaben bringt nicht nur sportliche Qualität mit, sondern auch Erfahrung aus dem Vorjahr, als die SGM den fünften Platz belegte. Aufmerksamkeit verdient auch die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren, die 2025 Sechster wurde und erneut für eine Überraschung gut sein könnte. Komplettiert wird die Gruppe durch den Tabellenzweiten der Kreisliga A2 Oberschwaben SG Warthausen/Birkenhard sowie den FV Bad Schussenried II (Kreisliga B2).

Nicht minder prominent besetzt ist Gruppe 2. Nach einjähriger Pause kehrt mit dem SV Mietingen der Sieger der Hallenkreismeisterschaften 2023 zurück. Der Landesligist Staffel 4 bringt viele Jahre Hallenerfahrung mit. Ebenfalls wieder dabei ist die SGM Muttensweiler/Hochdorf, Tabellenführer der Kreisliga A2 Oberschwaben, die insbesondere mit seinen zahlreichen Fans für gute Stimmung in der Halle sorgen dürfte. Zudem ist auch der Ausrichter die SGM Mettenberg/Rissegg (Kreisliga B4) in dieser Gruppe vertreten, hinzu kommt noch die Mannschaft der SG Warthausen/Birkenhard II (Kreisliga B3).



Den kompletten Spielplan gibt es hier