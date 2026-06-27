Auftakt mit Rückschlag: Stammspieler des FC Penzberg verletzt sich bei Testspiel schwer

Fußball; Saison 2026/27; Bezirksliga; FC Penzberg; Trainer Johannes Franz (rechts) und Assistend Josef Siegert Junior im Testspiel beim TSV Murnau am 23. Juni 2026 – Foto: Andreas Mayr

Der Mittelfeldmann hatte beim Test gegen Murnau das einzige Penzberger Tor geschossen. Zehn Minuten vor Schluss kam es zum verhängnisvollen Zusammenprall.

Die Mission „Aufstieg“ beginnt für den Bezirksligisten 1. FC Penzberg direkt mit einem Rückschlag. Nicht das Ergebnis galt es beim 1:3 in Murnau zu betrauern, sondern den Ausfall von Ugurkan Verep. Der junge Mittelfeldmann hatte beim Coach in den ersten drei Einheiten einen blendenden Eindruck hinterlassen und beim Test gegen den Landesligisten das einzige Penzberger Tor geschossen. Dann verletzte er sich bei einem Zusammenprall zehn Minuten vor Ende so unglücklich an der Schulter, dass die Bänder rissen und ein Teil des Knochens abbrach. „Tut extrem weh“, hielt FC-Trainer Johannes Franz fest.

Den Ausfall mal ausgeklammert, hätte er das erste Spiel wohlwollend abhaken können. Kurzfristig war es zustandegekommen, weil Murnau noch nach einem Gegner suchte und anfragte. Franz dachte sich: „Warum nicht? Wir wollen möglichst viele Testspiele haben.“ Schließlich muss sich die neue Mannschaft mit den großen Namen einspielen und zusammenfinden. Abwehrboss Vendim Sinani fehlte zwar noch, dafür bekamen die Penzberger Fans ihre geliebte Attraktion wieder zu sehen. Maximilian Berwein trieb hinter der Sturmlinie an. Wie zuletzt in der Bayernliga in Landsberg. „Da fühlt er sich am wohlsten, hat am meisten Einfluss“, erklärte Hannes Franz. Das gilt sowohl für seine fußballerischen Künste als Ballverteiler und Scharfschütze, als auch für seine Fähigkeiten als Kommunikator. Nach der ersten Woche Vorbereitung erfreute sich der Trainer am meisten an der Bodenständigkeit seiner neuen, hochklassigen Leute: „Überhaupt nicht, wie man’s immer hört: Alle sind extrem bemüht und lernwillig.“

Für ihre Testspiele bedienen sich die Penzberger bewusst am gesamten Büfett. Sie testen gegen Teams auf gleicher Ebene (Miesbach, Kaufering und Holzkirchen), aber auch gegen stärkere Klubs wie eben Murnau und am kommenden Dienstag, 30. Juni, gegen TuS Geretsried als einziges Heimspiel der Testspielreihe. „Da siehst du am klarsten deine Defizite“, weiß der Coach.

In Murnau betraf das vorwiegend zwei Felder: Defensivverhalten und Standards – gerade in der ersten Hälfte, als beide Teams noch in Bestbesetzung aufliefen und Penzberg 0:3 hintenlag. Alle drei Gegentore – nach Ecke, Elfmeter und Freistoß – fielen nach ruhenden Bällen. Zudem hätte sich Hannes Franz eine etwa aktivere Mannschaft im Arbeiten gegen den Ball gewünscht, die Brände frühzeitig löscht. „Da war Murnau schon sehr gut.“ Dafür dominierte der FCP gegen Murnaus junge zweite Garde ab Minute 60 die Begegnung – und deutete mehrmals an, welches Potenzial in der Abteilung Angriff um Maximilin Berwein, Dominik Bacher, Samir Neziri und Kollegen steckt.