Auftakt mit neuen und bekannten Gesichtern beim Drittligisten

Die U21 des VfB Stuttgart startete am Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison. Der neue Coach Nico Willig begrüßte neben den Neuzugängen auch zwei Rückkehrer und fünf Aufrücker aus der U19.

Es geht wieder los: 38 Tage nach dem Ende der Saison 2024/2025 inklusive des Klassenerhaltes in der 3. Liga startet die U21 in die Vorbereitung auf die kommende Saison. In der Zwischenzeit hat sich am Kader und Trainerstab einiges getan. Neun Spieler haben die U21 verlassen. Mit Torhüter Jerik von der Felsen und Flügelstürmer Abed Nankishi stehen dafür zwei externe Neuzugänge bereits fest. Außerdem rücken aus der U19 der abgelaufenen Saison fünf Spieler auf: Lauri Penna, Efe Korkut, Deli Hajdini, Kenny Freßle sowie Torhüter Florian Hellstern, der als Jungjahrgang noch für die U19 spielberechtigt wäre. Auch Leihrückkehrer Tino Kaufmann (von Rot-Weiss Erfurt) trainierte bei hochsommerlichen Temperaturen am Montag. Auch Trainingsgast Noa-Gabriel Simic war mit von der Partie.

Doch nicht nur beim Personal auf dem Platz gab es Veränderungen, auch an der Seitenlinie: Die Einheit stand unter der Leitung des neuen U21-Trainers Nico Willig, der aus der U19 aufrückt und die Nachfolge von Markus Fiedler (zum 1. FC Magdeburg) antritt. Zudem wechselte auch Torwarttrainer Markus Krauss von der U19 in die U21.