Auftakt mit Kracher: SC Spelle-Venhaus startet gegen Hildesheim

Der Fahrplan für die neue Oberliga-Saison ist komplett. Der SC Spelle-Venhaus beginnt am 9. August vor heimischer Kulisse gegen VfV Borussia 06 Hildesheim. Bereits am zweiten Spieltag wartet mit BW Lohne auswärts die erste große Bewährungsprobe.
Mit der Veröffentlichung des Spielplans nimmt die Saison 2026/27 für den SC Spelle-Venhaus konkrete Formen an. Auf dem Staffeltag der Oberligisten wurden die ersten 18 Spieltage bis zur Winterpause terminiert. Für die Mannschaft von Trainer Henry Hupe beginnt die Spielzeit am 9. August mit einem Heimspiel gegen VfV Borussia 06 Hildesheim im Getränke Hoffmann Stadion.
Eine Woche später wartet bereits die erste anspruchsvolle Auswärtsaufgabe. Am Freitagabend, 14. August (19.30 Uhr), gastieren die Schwarz-Weißen beim Regionalliga-Absteiger BW Lohne. Anschließend empfängt der SCSV den BSV Rehden, bevor es am vierten Spieltag ebenfalls an einem Freitagabend zum ambitionierten SV Wilhelmshaven geht.
Bis zur Winterpause stehen drei Freitagabendspiele im Getränke Hoffmann Stadion auf dem Programm. Den Auftakt macht am 2. Oktober das Duell mit dem TuS Bersenbrück, der von Ex-Spelle-Trainer Hanjo Vocks betreut wird. Drei Wochen später ist Aufsteiger Vorwärts Nordhorn zu Gast, ehe am 27. November mit BW Lohne ein weiterer prominenter Gegner unter Flutlicht in Spelle antritt.
Die übrigen Heimspiele werden überwiegend sonntags ausgetragen.
Ein besonderer Termin ist bereits fest im Kalender markiert: Das Emslandderby gegen die U23 des SV Meppen steigt am Samstag, 26. September, um 15 Uhr in Meppen. Das Rückspiel im Getränke Hoffmann Stadion ist für das Wochenende 20./21. März 2027 vorgesehen.
Brisanz erhält die Partie zusätzlich durch die Personalien des Sommers. Mit Jan Wulkotte, Daniel Benke und Joe Klöpper wechselten gleich drei Spieler von der Meppener Reserve nach Spelle und treffen damit früh auf ihren ehemaligen Verein.
Die Hinrunde endet Anfang Dezember, ehe die Winterpause am 7. Dezember beginnt. Der Re-Start erfolgt am Wochenende des 20./21. Februar 2027. Das letzte Saisonspiel bestreitet der SC Spelle-Venhaus am 23. Mai mit einem Heimspiel gegen die U23 der SV Drochtersen/Assel.