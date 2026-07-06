Auftakt mit Kracher: SC Spelle-Venhaus startet gegen Hildesheim Der Spielplan für die Saison 2026/27 steht fest von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der Fahrplan für die neue Oberliga-Saison ist komplett. Der SC Spelle-Venhaus beginnt am 9. August vor heimischer Kulisse gegen VfV Borussia 06 Hildesheim. Bereits am zweiten Spieltag wartet mit BW Lohne auswärts die erste große Bewährungsprobe.

Mit der Veröffentlichung des Spielplans nimmt die Saison 2026/27 für den SC Spelle-Venhaus konkrete Formen an. Auf dem Staffeltag der Oberligisten wurden die ersten 18 Spieltage bis zur Winterpause terminiert. Für die Mannschaft von Trainer Henry Hupe beginnt die Spielzeit am 9. August mit einem Heimspiel gegen VfV Borussia 06 Hildesheim im Getränke Hoffmann Stadion. Eine Woche später wartet bereits die erste anspruchsvolle Auswärtsaufgabe. Am Freitagabend, 14. August (19.30 Uhr), gastieren die Schwarz-Weißen beim Regionalliga-Absteiger BW Lohne. Anschließend empfängt der SCSV den BSV Rehden, bevor es am vierten Spieltag ebenfalls an einem Freitagabend zum ambitionierten SV Wilhelmshaven geht.

Drei Flutlichtabende in Spelle Bis zur Winterpause stehen drei Freitagabendspiele im Getränke Hoffmann Stadion auf dem Programm. Den Auftakt macht am 2. Oktober das Duell mit dem TuS Bersenbrück, der von Ex-Spelle-Trainer Hanjo Vocks betreut wird. Drei Wochen später ist Aufsteiger Vorwärts Nordhorn zu Gast, ehe am 27. November mit BW Lohne ein weiterer prominenter Gegner unter Flutlicht in Spelle antritt. Die übrigen Heimspiele werden überwiegend sonntags ausgetragen.