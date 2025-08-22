Auftakt mit Hochspannung: Bezirksliga Nordschwarzwald startet

Die neue Saison in der Bezirksliga Nordschwarzwald beginnt mit Geschichten voller Hoffnung, Druck und Leidenschaft. Absteiger wollen zurück, Aufsteiger sich beweisen – und die Etablierten ihre Stellung behaupten. Schon der Auftakt verspricht Dramatik.

Gültlingen empfängt Altburg – und das gleich mit einer besonderen Note. Denn zu Hause ist der SV eine Macht: Die letzte Saison beendete man mit der besten Heimstatistik der Liga, insgesamt reichte es für Rang sieben. Der Gegner aus Altburg landete drei Plätze dahinter und musste unter der Woche im Bezirkspokal bereits einen Rückschlag verkraften. In der Liga soll nun ein anderes Gesicht gezeigt werden. Gültlingen will die Heimstärke bestätigen, Altburg Wiedergutmachung betreiben – ein frühes Duell mit Brisanz.

Die SGM Felldorf/Bierlingen überraschte nach dem Aufstieg im Vorjahr mit einem herausragenden vierten Platz. Zwar fehlte nach oben etwas Abstand, doch die Basis für ein stabiles Bezirksligajahr ist gelegt. Nun startet das zweite Jahr nach dem Aufstieg – traditionell eine echte Bewährungsprobe. Gleich zu Beginn wartet mit der SG Oberreichenbach/Würzbach ein Aufsteiger, der sich in der Kreisliga mit über 100 Toren eindrucksvoll nach oben schoss. Der Angriffswirbel soll auch in der Bezirksliga funktionieren.

Der Absteiger gegen den Fast-Absteiger – schon das klingt nach Spannung pur. Dornhan kehrt nach nur einem Jahr zurück in die Bezirksliga, nachdem man als Tabellenletzter mit den meisten Gegentoren wieder runter musste. Nun gilt es, die Wunden zu schließen und neu anzugreifen. Der VfR Sulz wiederum musste im Vorjahr in die Relegation, rettete sich jedoch. Vor allem in der Rückrunde fehlte die Konstanz. Der Verein startet nun einen neuen Versuch, endlich stabiler zu werden. Ein Duell voller Emotionen, in dem beide Seiten Antworten schuldig sind.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SV Baiersbronn Baiersbronn FV GW Ottenbronn Ottenbronn

Ein echtes Spitzenspiel schon am ersten Spieltag: Baiersbronn gegen Ottenbronn, zwei Kandidaten für die vorderen Plätze. Der SV Baiersbronn war in den letzten Jahren stets konstant unter den besten Fünf, will nun erneut vorne angreifen. Mit Ottenbronn kommt allerdings ein Gegner, der in der vergangenen Saison Dritter wurde und die Relegation nur knapp verpasste. Zudem sprechen die jüngsten Duelle für die Gäste: Ottenbronn gewann in der letzten Spielzeit beide Begegnungen gegen Baiersbronn. Ein harter Test gleich zum Auftakt – mit richtungsweisendem Charakter. ---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SV Eutingen SV Eutingen Sportfreunde Gechingen SF Gechingen

Der SV Eutingen zählte in der letzten Saison defensiv zu den stabilsten Teams: Mit der viertbesten Abwehr wurde ein sicherer Mittelfeldplatz erreicht. Nun soll die Basis genutzt werden, um weiter nach oben zu klettern. Gegner Gechingen reist mit ähnlicher Ausrichtung an: Die Sportfreunde stellten nach ihrem Abstieg die beste Defensive der Liga und landeten am Ende auf Rang sechs. Darauf will das Team aufbauen und diesmal womöglich eine größere Rolle im Spitzenfeld einnehmen. In Eutingen treffen zwei Defensivbollwerke aufeinander – Nuancen könnten den Unterschied machen. ---

Die SG Ahldorf/Mühl ist als Meister ohne Niederlage aufgestiegen – ein Kunststück. Satte 128 Tore und nur 26 Gegentore sprechen für sich. Doch nun gilt es, diese Leistungen eine Stufe höher zu bestätigen. Der Gegner aus Nagold ist ein etablierter Bezirksligist, der die vergangene Spielzeit auf Rang elf beendete. Nagold II kennt die Liga, Ahldorf/Mühl muss sie erst kennenlernen. Das Kräftemessen beantwortet die große Frage: Sind die überragenden Leistungen aus der Kreisliga auch in der Bezirksliga abrufbar? ---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SV Althengstett Althengstett TSV Möttlingen Möttlingen

Althengstett geht mit Rückenwind in die neue Saison. In der Vorbereitung zeigte man sich stark und gewann unter anderem zweimal im Bezirkspokal. Nach einem stabilen Mittelfeldplatz in der letzten Runde soll der nächste Schritt folgen. Der Gegner heißt Möttlingen – ein Aufsteiger, der in der Kreisliga mit 80 Toren die zweitbeste Offensive stellte und sich über die Relegation durchsetzte. Nun will der TSV beweisen, dass er auch eine Liga höher torgefährlich bleibt. Althengstett gegen Möttlingen – Erfahrung trifft Offensivdrang. ---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SV Wittendorf Wittendorf SG Dornstetten Dornstetten

Der Auftakt in Wittendorf ist ein Duell voller Symbolik: Hier der Absteiger, dort der Aufsteiger. Der SV Wittendorf hatte in der vergangenen Saison vor allem defensiv zu große Probleme, zu viele Gegentore führten letztlich zum Abstieg. Nun soll der Neustart gelingen. Die Gäste aus Dornstetten gehen dagegen mit Rückenwind in die Saison: Nach drei Jahren Kreisliga ist die Rückkehr perfekt, das Team setzte sich im engen Aufstiegsrennen durch. Beide Vereine kennen sich aus der Vergangenheit – das letzte direkte Duell liegt sieben Jahre zurück, damals siegte Wittendorf. Nun ist das Kräftemessen eine Standortbestimmung für beide.

